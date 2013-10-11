ТОП-10 (11 октября)

Фюле обещает Украине прирост ВВП более 6% благодаря ЗСТ с Евросоюзом

Азаров надеется на адекватную финансовую и техническую помощь от ЕС

Евросоюз обещает Украине финпомощь и поддержу в переговорах с МВФ

Монетарная база выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%

США в ближайшее время завершат сертификацию украинского зерна

МВФ ждет от Украины конкретных реформ для возобновления сотрудничества

Предприниматели будут продавать валюту по всем поступлениям из-за рубежа

Кабмин обнародует те соглашения Таможенного союза, которые интересны Украине

Активы украинских банков выросли до 1,234 трлн грн

Минфин за 8 месяцев разместил ОВГЗ на 41,72 млрд грн и 3,73 млрд долл.

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Фюле обещает Украине прирост ВВП более 6% благодаря ЗСТ с Евросоюзом

Режим свободной торговли с Евросоюзом, который заработает в случае подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, будет давать ежегодно прирост украинской экономике более 6%.

Об этом заявил Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на круглом столе в Верховной Раде.

“Мы провели оценочное исследование, перед тем как мы начали проводить переговоры, и мы считаем, что ежегодный прирост ВВП (Украины - УНИАН) будет составлять больше чем 6%, если Зона свободной торговли будет полностью внедрена”, - сказал Фюле.

Комиссар также отметил, что для украинских товаропроизводителей разработаны переходные положения, которые помогут украинской экономике адаптироваться для перехода на стандарты ЕС.

“Переговоры о механизмах либерализации предусматривают защиту экономики Украины, чтобы изменения не проходили слишком быстро”, - сказал Фюле.

Еврокомиссар отметил, что Соглашение об ассоциации не идет вопреки интересам России, так как российская сторона также выиграет от его подписания.

“Соглашение про ассоциацию не складывалось за счет России. Напротив, Россия также получит очень большие преимущества от интеграции стран «Восточного партнерства» в более широкую европейскую экономику”, - сказал он.

По словам Фюле, после подписания Соглашения об ассоциации Европейский Союз будет продолжать оказывать активную поддержку Украине.

“План действий после Вильнюса требует ресурсов, и ЕС готов продолжать поддерживать Украину финансовой помощью, поддержкой институционной возможности и оказывая макрофинансовую помощь”, - сказал комиссар.

При этом Фюле подчеркнул, что Украине может быть оказана помощь в размере 186 млн евро до подписания Соглашения об ассоциации и 610 млн евро — после подписания.

Фюле также отметил, что Украина должна начинать планировать свое законодательство, чтобы быстро начать работу по вопросам гармонизации законодательства со стандартами ЕС.

Как сообщал УНИАН, эксперты разошлись во мнении о результатах подписания Соглашения об ассоциации для Украины. В частности, Россия, заявила о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам Таможенного Союза.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявлял ранее советник президента РФ Сергей Глазьев. Кроме того, Глазьев заявлял, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.

При этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински заявил, что прогнозы о возможном крахе украинской экономики и о дефолте в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС во многом преувеличены и высказываются людьми, которые опасаются успеха в процессе ассоциации Украины с ЕС

Кабинет министров уже завершил экономический анализ всех возможных последствий создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом и, по словам главы правительства Николая Азарова, адаптация украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза обойдется Украине в течение 10 лет в 165 млрд евро.

По мнению депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольски, ратификация Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом может состояться в марте-апреле 2014 года.

Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

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Азаров надеется на адекватную финансовую и техническую помощь от ЕС

Большинство положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в части функционирования зоны свободной торговли, является для Украины домашним заданием, а имплементация технических норм и стандартов нуждается в больших объемах работы и значительных инвестициях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола по вопросам европейской интеграции заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что Президент и правительство сделали все возможное, чтобы объединить украинское общество вокруг европейской интеграции, и это является последовательной и принципиальной политикой.

По словам Азарова, Украина находится на финишной прямой пути к подписанию Соглашения с ЕС, и этот выдающийся путь Украина прошла вместе с европейскими партнерами.

“Мы осознаем, что это соглашение, открывая для Украины широкие перспективы входа в европейское политическое, экономическое пространство, в то же время ставит перед нами непростые задачи в своей имплементации и требует напряженной и скоординированной работы”, - сказал Азаров.

Он отметил, что большинство положений соглашения, особенно относительно функционирования ЗСТ, являются домашним заданием для создания таких условий, при которых зона свободной торговли будет взаимовыгодной, и эта работа уже начата.

Премьер напомнил, что 27 сентября на рассмотрение Евросоюза был передан проект программы имплементации Соглашения, и по получении замечаний европейских экспертов она будет вынесена на общественное обсуждение.

“Безусловно, всеобъемлющая зона свободной торговли - это уникальные возможности для ускорения модернизации экономики, улучшения инвестиционной привлекательности Украины не только на рынке ЕС, но и на рынке третьих стран. И этой возможностью мы обязаны воспользоваться”, - отметил Азаров.

По его убеждению, на этом пути существуют определенные риски, о которых украинская власть знает.

“Никто не говорит, что преобразования, и в первую очередь экономические, будут простыми. Ведь эти задачи чрезвычайно амбициозны, имплементация технических норм и стандартов нуждается в больших объемах работы и значительных инвестициях, и это должно быть нашей главной задачей в следующие годы”, - отметил Азаров.

Он выразил надежду, что Еврокомиссия примет решение о предоставлении Украине адекватной финансовой и технической помощи для поддержки конкурентоспособности отечественной продукции, а также будет способствовать присутствию Украины на европейских рынках.

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Евросоюз обещает Украине финпомощь и поддержу в переговорах с МВФ

Европейский Союз готов помочь Украине во внедрении Соглашения об ассоциации после его подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сказал во время выступления на круглом столе по вопросам европейской интеграции сегодня в Киеве.

“ЕС готов помогать и поддерживать усилия Украины по внедрению обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации. План действий после Вильнюса требует ресурсов, и ЕС готов продолжать поддерживать Украину финансовой помощью, поддержкой институционной возможности и оказывая макрофинансовую помощь”, - сказал Фюле.

Он выразил готовность выполнять программу действий на 2013 год на сумму около 186 млн евро. “Мы окажем макрофинансовую помощь в 610 млн евро после того, как будут выполнены условия”, - сказал Фюле.

Он отметил, что Евросоюз не является пассивным участником переговоров между Украиной и Международным валютным фондом. “Мы не пассивные участники процесса в дискуссии Украины с МВФ относительно достижения соглашения. Я убежден, что мы найдем путь поддержки, который бы основывался на необходимых условиях Украины”, - сказал Фюле.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы представительства Евросоюза в Украине Яна Томбинского, Европейский Союз готов выполнить ранее подписанное соглашение и предоставить Украине финансовую помощь в размере 610 млн евро в случае возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале 2013 года в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС».

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Монетарная база выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%

Монетарная база в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за август вырос на 0,3% (с начала года – на 11,5%) – до 284,6 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 1,4% (с начала года – на 12,4%) – до 868,8 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, объем рефинансирования банков НБУ в сентябре составил 1,0 млрд грн (с начала года - 27,3 млрд грн), средневзвешенная ставка составила 6,64% годовых (с начала года - 7,44%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 60,9 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка - 1,94% (с начала года эти - 181,4 млрд грн и 2,04%, соответственно).

По оценкам регулятора, в сентябре стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке снизилась на 0,58 п.п. - до 3,13% (с 3,71% в августе). В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).

Также сообщается, что общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября увеличился на 12,8 млрд грн, или на 2,0% (с начала года - на 13,0% ) - до 641,7 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,7% (с начала года - на 22,7%), в иностранной валюте - на 1,0% (с начала года - на 0,6%). Средства на депозитных счетах физических лиц за этот период выросли на 1,5% (с начала года - на 16,2% ) - до 425,1 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за месяц выросли на 3,1% (с начала года - на 7,2% ) - до 216,6 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 2,6% (с начала года - на 8,5%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн .

В сентябре объем наличности вне банков снизился на 0,4% (с начала года - вырос на 10,4%) - до 224,3 млрд грн. Корсчета банков за месяц выросли на 6,8% (с начала года - на 15,9%) - до 28,6 млрд грн. По состоянию на 1 октября объем обязательных резервов, сформированных банками в соответствии с установленными нормативами, составил 24,6 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 9,7 млрд грн. Средства правительства в нацвалюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 2,1% (с начала года - в 8,5 раза) - до 4,1 млрд грн.

Объем приобретенных Нацбанком ценных бумаг Украины (по номинальной стоимости) в сентябре составил 3,0 млрд грн (с начала года - 37,2 млрд грн), при этом операции по продаже из портфеля НБУ в 2013 году не проводились.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%. Объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в августе составил 6,3 млрд грн (с начала года – 26,3 млрд грн). Общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн. Общий объем остатков по кредитам вырос на 1,2% (с начала года – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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США в ближайшее время завершат сертификацию украинского зерна

Украина и Соединенные Штаты Америки планируют углубить сотрудничество в аграрном секторе, в частности, в ближайшее время планируется завершить сертификацию украинских зерновых в США, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод).

«США остаются для Украины одной из важнейших стратегических стран-партнеров, в том числе и в аграрной сфере. Наше сотрудничество развивается динамично... Мы стремимся еще больше объединить наши усилия для получения высокой эффективности от сотрудничества», - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, страны планируют более тесно сотрудничать в инвестиционной сфере, в области науки и инноваций, а также ветеринарной и фитосанитарной сферах.

По данным министерства, американская сторона выразила готовность усилить поддержку Украины в подготовке к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС в аграрном секторе.

Как сообщал УНИАН, ранее Присяжнюк сообщал, что в США проходит процедура сертификации качества украинского зерна. «Мы проявили дерзость и заявили, что мы готовы на американский рынок поставлять украинское зерно. Сначала все были удивлены там, а сейчас вынуждены приступить к сертификации нашего зерна», - сказал он.

Справка УНИАН. В текущем году Минагропрод прогнозирует урожай зерновых на уровне 58 млн тонн против 46,2 млн тонн годом ранее. При этом экспорт может составить 30 млн тонн.

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МВФ ждет от Украины конкретных реформ для возобновления сотрудничества

Международный валютный фонд ждет от украинских властей реализации конкретных реформ - прежде всего, в сфере упорядочения государственных финансов - для возобновления программы кредитования Украины, заявил директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пресс-конференции в Вашингтоне он сказал: «Мы знаем о заинтересованности украинских властей возобновить сотрудничество в части программы кредитования, однако нам нужна открытость и реализация реформ.

По его словам, Украина сейчас должна преодолеть множество трудностей и вызовов, в особенности в части государственных финансов. «Мы рады тому, что возобновлен диалог, но нужны конкретные результаты, конкретные реформы, в том числе в структуре финансов», - отметил чиновник МВФ.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также сотрудничество способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Условия возобновления кредитования высказывались представителями МВФ не единожды и на сегодняшний день остаются прежними: Украине необходимо сокращать фискальный дефицит и дефицит счета текущих операций, реформировать банковский сектор – в части гибкости валютного курса, и энергетический сектор - в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня. Кроме того, необходимо создавать условия для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

На сегодняшний день Украина входит в число стран, с которыми МВФ работает в режиме постмониторинга, предполагающего более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений. Применение режима постмониторинга обусловлено объемом задолженности Украины перед Фондом, которая превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты. По данным международного рейтингового агентства Fitch, Украине до конца ноября текущего года предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 2,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17-29 октября в Украину прибывает миссия МВФ для проведения дискуссии и осуществления постпрограммного мониторинга. Миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.

В начале октября Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0,4% с прогнозируемого в апреле текущего года 0%, одновременно ухудшив прогноз роста в 2014 году до 1,5% с ранее озвученного прогноза в 2,8%.

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Предприниматели будут продавать валюту по всем поступлениям из-за рубежа

Национальный банк Украины установил требования по обязательной продаже валюты по всем поступлениям из-за рубежа в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, говорится в постановлении регулятора №381 от 25 сентября, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению, требование по обязательной продаже 50% валютной выручки распространяется на все поступления из-за границы в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Ранее требования по обязательной продаже 50% валютной выручки распространялись только на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам (контрактам).

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступает в действие с момента официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» 16 ноября 2012 года. В соответствии с этим законом, за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.

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Кабмин обнародует те соглашения Таможенного союза, которые интересны Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что отдельные соглашения Таможенного союза, к которым намерена присоединиться Украина, будут опубликованы для общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, общаясь с пользователями социальной сети Facebook.

«Как только анализ соглашения будет закончен и по тем документам, по которым будет принято позитивное решение, они обязательно будут опубликованы для того, чтобы все промышленники могли с ними ознакомиться», - заверил премьер.

При этом Азаров напомнил, что сейчас все действующие документы размещены на сайте Евразийской комиссии.

«И те, у кого есть интерес, могут ознакомиться с содержанием этих документов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает необходимым составить дорожную карту развития торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, а также Таможенным союзом.

При этом он отметил, что вопросы развития сотрудничества будут обсуждаться в ходе заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 15 октября в Калуге.

Азаров поручил правительству подготовить для подписания 15 октября двухсторонние украинско-российские документы: соглашение о мерах господдержки возобновления серийного производства самолета Ан-124, по реализации программы по использованию космоса в мирных целях на 2012-2016 годы, а также документы по урегулированию ограничений в двухсторонней торговле и касающиеся сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

На заседании 2 октября Кабинет министров Украины одобрил возможность присоединения Украины к первому документу, действующему в рамках Таможенного союза - соглашению по согласованной политике в области технического регулирования санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического сообщества (от 25 января 2008 года).

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Активы украинских банков выросли до 1,234 трлн грн

Активы банков Украины в сентябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,7% - до 1,234 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

С начала года рост активов банковской системы составил 9,5%.

Общие активы банков в сентябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, с начала года рост составил 7,8%.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,9%, вложения в ценные бумаги - 9,3%, корреспондентские счета в других банках - 6,6%, дебиторская задолженность - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке — 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,0%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в сентябре выросли на 1,7% - до 1,05 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 422,5 млрд грн, или 40,1%, средства субъектов хозяйствования - 220,0 млрд грн, или 20,9%, межбанковские кредиты и депозиты — 105,8 млрд грн, или 10,1%.

Капитал банков в августе вырос на 1,1% - до 181,3 млрд грн и составил 14,7% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1% и на 1 октября составил 181 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имел 181 банк, один из которых имел лицензию санационного банка.Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в августе 2013 года по сравнению с июлем выросли на 0,49% - до 1,214 трлн грн, с начала года рост активов банковской системы составил 7,17%. Общие активы банков в августе по сравнению с июлем выросли на 0,52% - до 1,351 трлн грн, с начала года рост составил 6,14%.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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Минфин за 8 месяцев разместил ОВГЗ на 41,72 млрд грн и 3,73 млрд долл.

Министерство финансов Украины в январе-августе 2013 г. разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 41,72 млрд грн в национальной валюте и 3,73 млрд долл., говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на его официальном сайте.

Из них сумма средств, поступивших в государственный бюджет по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 33,72 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,19% годовых (в августе - 899,14 млн грн со средневзвешенной доходностью 13,48% годовых) и 3,73 млрд долл. со средневзвешенной доходностью 7,86% годовых (в августе - 186,69 млн долл. со средневзвешенной доходностью 8,12% годовых), выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 8 млрд грн.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-август 2013 составили 38 млрд грн, в том числе основной долг - 24,49 млрд грн, уплата дохода - 13,58 млрд грн.На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-август 2013 г. составил 209,39 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. - 95 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения в январе-августе 2013 г., колебался в пределах 10,13-11,58%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-13,59%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-августа 2013 г. уменьшился на 1,1 млрд грн и на 1 сентября 2013 г. составил 4,33 млрд грн, или 1,86% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 295,73 млн грн и по состоянию на 1 сентября 2012 года составил 4,16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2012 г. Министерством финансов Украины было размещено ОВГЗ на общую сумму 30,59 млрд грн, 2,24 млрд долл. США и 316,5 млн. евро.

В 2012 году Министерство финансов в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

УНИАН