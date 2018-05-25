Баланс недели: пессимизм Всемирного банка и оптимизм МВФ, нулевая инфляция, золотовалютные резервы и газ

Минулий тиждень виявився надзвичайно багатим на різноманітні макроекономічні новини. Так, з початку Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання економіки України за підсумками 2013 року з 1% до 0%.

За словами представника банку, зростання ВВП відновиться в другому півріччі за рахунок бази порівняння і доброго врожаю, але цього «покращення» буде недостатньо для того, аби перекрити спад першого півріччя. Загалом, згідно з інформацією СБ, при розробці прогнозу на 2014-2015 роки було використано два базові сценарії – відкладення корекції показників та прискорення впровадження реформ. Перший передбачає поліпшення ситуації в світі при зволіканні з реформами в Україні, що, зрештою, має призвести до корекції у 2015 році. Другий засновано на невідкладній реалізації структурних реформ, зокрема, підвищення тарифів на газ для населення при одночасній оптимізації системи адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також запровадження гнучкого валютного курсу і підвищення інвестиційної привабливості країни. В цілому, як зазначає Світовий банк, подальше відтягування з реформами може мати для України складні наслідки.

Більшість вітчизняних експертів погоджується із зазначеним прогнозом, який виглядає на сьогодні, скоріше, як не прогноз, а констатація наявних фактів. Так, за словами керуючого інвестиційними та пенсійними фондами «Кінто» Павла Ілляшенка, якщо подивитися на динаміку консенсус-прогнозів українського ВВП, то можна отримати гарний зріз зміни очікувань учасників ринку – із зростання ВВП на початку року до мінусових значень у жовтні. «Цей приклад ілюструє, що Світовий банк просто вирівняв свої очікування до рівня загальноринкових. Тому питання стоїть так - чи відображає погляд економістів те, що відбувається в економіці. Проста відповідь – звісно відображає», - зазначив Ілляшенко.

За його словами, економісти, інвестори і навіть уряд очікували покращення ситуації в другому півріччі, проте воно не настало, відповідно, очікування були скореговані донизу. Головний висновок, який витікає зі зміни прогнозів - в другому півріччі загального пожвавлення в економіці не буде.

Додаток "позитиву" від МВФ

У той же час, на минулому тижні Міжнародний валютний фонд опублікував свій підкоригований прогноз зростання економіки України за підсумками 2013 року до 0,4% з 0% (квітневий аналіз). Правда, одночасно МВФ погіршив оцінку зростання в 2014 році до 1,5% з 2,8%. Фонд також знизив прогноз інфляції до 0% в 2013 році, раніше прогнозувався показник 0,5%.

Як наголошується в звіті Фонду World Economic Outlook, за даними на осінь 2013 року, Україна виграє від більш гнучкої курсової політики, жорсткої фіскальної дисципліни, а також зростання цін на газ для домогосподарств з одночасним проведенням структурних реформ.

«Для України, як і для низки інших країн СНД, зростають ризики виходу на ринки позикового капіталу через дуже високий показник дохідності державних боргових паперів. Крім того, чинником економічної нестабільності можуть стати низькі ціни на сировину, обумовлені все ще слабким попитом на неї», - відзначають у Фонді.

За словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, поліпшення прогнозу зростання ВВП на 2013 рік виглядає несподіваним, зважаючи на слабкі показники української економіки в останні місяці, а також погіршення Фондом прогнозу щодо зростання світової економіки. В той же час, на думку експерта, цілком справедливі зауваження Фонду відносно того, що економічна активність в Україні стримуватиметься низькими обсягами експорту, політичною невизначеністю і жорсткою монетарною політикою, спрямованою на підтримку валютного курсу. «Такі коментарі можуть свідчити про те, що макроекономічні прогнози не припускають радикальних змін в економічній політиці країни, зокрема, щодо укладення нової кредитної угоди з МВФ, однією з ключових умов якої є перехід до більш гнучкого курсоутворення», - зазначає Білан.

Нульовий відлік

Варто також зазначити, що на минулому тижні був оприлюднений й показник інфляції у вересні, який порівняно з серпнем не змінився і становив 0%. У річному вираженні (проти вересня 2012 року) зафіксовано дефляцію в 0,5%, з початку 2013 року дефляція становила 0,6%.

За словами керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії «Арт Капітал» Ігоря Путіліна, найбільше (на 3,2-1,7 %) подешевшали фрукти, овочі, продукти переробки зернових, цукор і соняшникова олія. При цьому відчутно (на 13,1%) подорожчали яйця, на 1,6-0,2% зросли ціни на олію, молоко, кисломолочну продукцію, свинину, безалкогольні напої. Зростання цін виробників промислової продукції у вересні сповільнилося до 0,2% після росту на 1,2% у серпні поточного року.

Згідно з прогнозом керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, наступного місяця можна очікувати несуттєвого приросту інфляції на 0,2% м/м, а на кінець року зростання індексу споживчих цін складе 0,5% р/р.

Золотонапружені резерви

На минулому тижні була оприлюднена інформація щодо поточного стану золотовалютних резервів Національного банку України. Станом на 1 жовтня, їх обсяг складав 21,6 млрд дол., що на 0,08%, або на 17 млн дол., менше показника на 1 вересня. З початку року золотовалютні резерви Нацбанку знизилися на 11,8%, або на 2,9 млрд дол. За інформацією регулятора, на динаміку золотовалютних резервів найбільшим чином вплинули залучення уряду України на внутрішньому й зовнішньому ринках, платежі за державним і гарантованим державою боргом, які здійснювалися Кабміном своєчасно й у повному обсязі, а також інтервенції Національного банку на валютному ринку.

На думку Путіліна, розмір резервів Нацбанку до кінця року знаходитиметься на рівні 20 млрд дол. «Незважаючи на необхідність погасити 2,5 млрд дол. за боргами в іноземній валюті до кінця поточного року, уряд зможе компенсувати частину цієї суми за рахунок залучення валютних ОВДП та інших джерел», - зазначив експерт.

За оцінкою Вальчишена, валютні резерви в кінці жовтня, скоріше всього, знизяться на суму близько 1 млрд дол.. через виплати за зовнішніми боргами. «Далі ситуація залежатиме від вхідних потоків кредитних коштів. На кінець року ми оцінюємо резерви на рівні 20 млрд дол..», - сказав експерт.

І знову про газ

Крім макроекономічних минулий тиждень відзначився щедрими новинами з нафтогазової сфери. Так, прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що в найближчі кілька років Україна може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо діючий контракт не буде переглянутий. «При такій ціні на газ ми скорочували й скорочуватимемо (споживання імпорту газу), а в перспективі, й це не порожні слова, Україна взагалі відмовиться від закупівель газу за такою ціною...», - сказав Азаров.

Між тим, під час зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Азаров зазначив, що Україна на сьогодні не бачить реальних результатів від участі в Європейській енергетичній хартії. «Ми високо цінуємо нашу співпрацю, але хотілося б, щоб ця співпраця давала конкретні результати, - сказав Азаров. - Підписавши Енергетичну хартію, ми розраховували на енергійну підтримку Європейського Союзу в здійсненні нашої енергетичної політики. На жаль, цього не сталося. І ось вже майже 3,5 року Україна практично сама працює за абсолютно невигідним для нас кабальним контрактом з поставок газу з Росії».

Варто також зазначити, що, як стало відомо на минулому тижні, у підземних сховищах газу України на 1 жовтня накопичено 17 млрд кубометрів газу. Таким чином, спростовано чутки щодо неготовності України до опалювального сезону.

Віталій Неборак (УНИАН)