Польша возобновит пограничный контроль в рамках Шенгена

Варшава. Министерство внутренних дел Польши решило возобновить пограничный контроль на границе с входящими в Шенгенскую зону государствами с 8 по 23 ноября в связи с проведением в Варшаве конференции ООН по изменению климата.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские власти декларируют, что введение контроля в рамках Шенгена не повлияет на пассажиропоток в страну.

"Возобновление контроля на внешних границах означает не только возможность постоянного или временного контроля людей, пересекающих границу, но также противодействие въезду в Польшу тех, кто может нарушить общественный порядок или в иной способ угрожать безопасности", - отметили в польском МВД.

"На практике это (введение контроля) не будет связано с любыми ограничениями путешествий", - подчеркнули в министерстве.

В МВД Польши напомнили, что входящая в Шенгенскую зону с конца 2007 года Польша возобновляла контроль на границах летом прошлого года, когда в стране проходил финал Чемпионата Европы по футболу.

По данным организаторов, в Климатической конференции, которая пройдет в Варшаве с 11 по 22 ноября, примут участие около 12 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, польские власти во время проведения Евро-2012, когда в Польшу посетили почти 700 тыс. иностранных болельщиков, проводили на границе с входящими в Шенгенскую зону странами и в аэропортах выборочные проверки.