Украина может войти в "Вышеградскую четверку" - президент Чехии

Президент Чехии Милош Земан не исключает, что Украина может пополнить состав «Вышеградской четверки» - объединение, которое сейчас состоит из четырех центральноевропейских стран - Чехии, Польши, Венгрии и Словакии.

В интервью Радио Свобода Милош Земан отметил, что, по его мнению, в случае расширения состава группы, прежде всего, ее должна пополнить Словения. «Расширение «Вышеградской группы» должно происходить отдельными этапами. Я сам отстаиваю мнение, что первой на повестке должна стать Словения, которая органично входит в среднеевропейское пространство и имеет с другими странами «четверки» общую историю», - отметил чешский президент.

«Я бы также поддержал усиленное сотрудничество с Австрией, это называется «Вышеград плюс». И не вижу причин, почему бы дальше, уже в рамках «Вышеграда плюс», следующей не могла бы быть Украина», - добавил Милош Земан. По его словам, речь идет о долгосрочной перспективе.