Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике за 2013 год присуждена трем ученым, работающим в США, за эмпирический анализ цен на активы.

Как сообщает РИА "Новости", имена лауреатов - Ларс Питер Хансен, Юджин Ф.Фама и Роберт Шиллер - объявила Королевская шведская академия наук.

Нобель завещал в конце ХIХ века лишь пять наград: по физиологии или медицине, по физике, по химии, по литературе и премию мира. Их обладатели стали известны на прошлой неделе. Премия по экономике была учреждена позже и за денежное вознаграждение по ней отвечает шведский Госбанк.

Объявление имен обладателей экономической награды завершило неделю представления нобелевских лауреатов 2013 года. Награждение пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Сумма каждой из нобелевских премий составляет 8 млн шведских крон (1,2 млн долларов США).