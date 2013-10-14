Анонс на 15 октября

* В Киеве впервые состоится Украинский Форум транспортной инфраструктуры 2013. Организатор - Институт Адама Смита (Великобритания) и Министерство инфраструктуры Украины при поддержке вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. Внимание Форума будет сосредоточено на создании механизма по привлечению частного инвестора в транспортные инфраструктурные проекты Украины. Участники: Александр Вилкул, министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

* Состоится круглый стол на тему: "Бензин со спиртом: риски и преимущества для экономики и потребителя". С 1 января 2014 года вступает в силу законодательная норма по обязательному добавлению в автомобильные бензины не менее 5% биоэтанола (обезвоженного спирта). Эксперты, участники рынка нефтепродуктов и потребители пытаются разобраться, что будет с ценами на бензин, каким будет его качество и станет ли воздух в Украине чище. Участники: Ирина Шкильнюк, руководитель испытательного центра УЦАХ-СЕПРО; Алла Сидорович, начальник отдела контроля качества ПАО "Концерн "Галнафтогаз"; Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа "А-95"; Николай Тыченко, директор ООО "Укрпродсоюз"; Леонид Косянчук, Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины"; Андрей Пасишник, директор по взаимодействию с органами государственной власти WOG; Александр Чаленко, начальник отдела развития сервиса "УкрАВТО".

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет селекторное совещание, на котором будут подведены итоги подключения регионов к новому отопительному сезону. Во всеукраинском селекторе также примут участие Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник, представители профильных министерств и руководители всех 27 регионов.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Валютные ресурсы: как заставить их работать на экономику?». Мероприятие будет проведено по инициативе ОО «Лига финансового развития» при информационной поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Участники: Игорь Соркин, председатель НБУ (или уполномоченное лицо); Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Сергей Мамедов, исполнительный директор НАБУ, председатель правления АБ «Укргазбанк»; Сергей Подрезов, председатель правления АО «Сбербанк»; Сергей Маноха, первый заместитель председателя правления ОАО «Уксоцбанк»; Юрий Блащук, председатель Наблюдательного совета Platinum Bank; Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

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