ТОП-10 (14 октября)

Нацбанк возобновил интервенции на валютном рынке

Объем векселей для покрытия долгов теплокоммунэнерго ограничен

Новый Генплан Киева обойдется в 500 млрд грн

Через 3-5 лет в Киеве уже негде будет строить жилье - Институт Генплана Киева

Евросоюз выделил Украине 1,45 млн евро на совместный космический проект

Янукович отменил призыв в армию

Миндоходов предлагает провести бесплатный обмен старых акцизных марок на новые

В список приоритетных проектов Еврокомиссии попал украинский нефтепровод

Кабмин перераспределил средства под строительство объектов к Евробаскету-2015

Бригинец: на капремонт жилищного фонда Киева выделено меньше 1/10 от запланированного

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Нацбанк возобновил интервенции на валютном рынке

Объем чистых интервенций Национального банка Украины на валютном рынке в сентябре 2013 года составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте), сообщил регулятор на официальном сайте.

Согласно сообщению, регулятор возобновил интервенции на валютном рынке после четырехмесячного перерыва в мае-августе текущего года, при этом продолжает воздерживаться от покупки валюты третий месяц подряд.

По информации НБУ, в сентябре 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 49,108 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства), при этом Нацбанк продал 271,4 млн долл., 164,8 млн евро и 95,0 млн австралийских долларов.

В то же время, по итогам января-сентября 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составил 1,107 млрд долл., что в 3,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,611 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе 2013 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, а также четвертый месяц подряд не продавал валюту.

В январе-августе 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 4 раза - до 524,36 млн долл. по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 2,099 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) С начала года резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

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Объем векселей для покрытия долгов теплокоммунэнерго ограничен

Кабинет министров Украины ограничил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию суммой в 2,85 млрд грн, говорится в постановлении правительства №720, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как отмечается в документе, предельный размер выпуска векселей установлен для текущей задолженности, подтвержденной результатами инвентаризации.

Кроме того, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено срочно утвердить формы доверенности органу Государственной казначейской службы, а также формы договора о проведении расчетов между предприятиями теплоснабжения и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с использованием векселей.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект, разрешающий ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Как ожидается, векселя будут иметь срок обращения до пяти лет и доходностью 5%.

Авторы законопроекта называют основным фактором возникшей задолженности предприятий теплоэнергетики за импортированный природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, не возмещенную надлежащим образом задолженность государственного бюджета перед местными бюджетами по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения, общая сумма которой по состоянию на 1 сентября увеличилась с начала текущего года до 10,6 млрд грн с 3,9 млрд грн.

Ранее, 4 июля 2013 года, Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями. 7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ.

Вместе с тем, Всемирный банк раскритиковал возможность выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности.

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Новый Генплан Киева обойдется в 500 млрд грн

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает реализацию проектов общей стоимость порядка 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет, сообщил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в понедельник он, в частности, сказал: «Что касается стоимости тех мероприятий, которые заложены в Генплане на ближайшие 15-20 лет (это жилищное строительство, строительство объектов инфраструктуры, дошкольных заведений, школ, объектов образования, объектов транспорта, то есть весь комплекс детального развития города) – это 500 млрд грн, стоимость реализации на ближайшие 15-20 лет».

«Я считаю, что это достаточно реальная цифра. Потому что, во-первых, если мы разобьём эту сумму на 15-20 лет – это намного меньшая цифра. Во-вторых, 70-80% от этой суммы – это инвестиционные средства», - добавил он.

При этом Броневицкий отметил, что для реализации мероприятий, предусмотренных Генпланом, не обойтись и без поддержки государства.

«Хотя, без сомнения, мы не обойдемся без поддержки госбюджета. Такие объекты, как мосты, туннели, метрополитен, будут строиться за счет господдержки и госбюджета», - сказал он.

Броневицкий сообщил, что стоимость разработки Генплана обошлась городу сравнительно недорого – 19,6 млн грн.

«Сметная стоимость разработки Генерального плана составляет 19,6 млн грн. Для сравнения я могу сказать: сейчас начинается разработка Генерального плана Москвы и только на концепцию плана было потрачено 10 млн долл. И 2 млн долл. на разработку генплана вообще», - сказал Броневицкий.

По его данным, предыдущий Генплан Киева, который рассчитывался до 2020 года, стоил около 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Архитектурно-градостроительный совет поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект Генерального плана Киева.

Ранее на шести консультативных заседаниях градостроительного совета профессионально рассматривались все разделы проекта Генплана, робота над которым длилась более четырех лет. С учетом рекомендаций и замечаний, высказанных на заседаниях и в рецензии ведущего градостроительного института «Дипромисто», документ доработан.

После экспертизы проект Генплана будет передан в Киевсовет, где его после изучения в депутатских комиссиях вынесут на сессию для утверждения.

Ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Генеральный план столицы будет утвержден не позже I квартала 2014 года.

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Через 3-5 лет в Киеве уже негде будет строить жилье - Институт Генплана Киева

Свободных территорий под строительство жилья в Киеве хватит еще максимум на 3-5 лет, поэтому девелоперам придется осваивать промышленные районы и территории с устаревшим жилым фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

«Анализ территории города выявил то, что пустых территорий, не занятых зданиями и сооружениями, осталось по строительству жилья максимум на 3-5 лет. Поэтому уже через год-два инвесторы, девелоперы столкнутся с проблемой нехватки территорий незастроенных», - сказал Броневицкий.

Впрочем, по его словам, в столице остается много территорий, которые используются неэффективно и могут быть освоены девелоперами под жилищное строительство.

«Это и территории промышленности, которые мы видим (промпредприятия стоят) и очень много компаний девелоперских сейчас активно осваивают эти территории по инвестиционным договорам с собственниками этих территорий. Это и территории бывших военных частей. Так называемые спецтерритории, которых по городу Киеву около 3 тыс. га», - отметил Броневицкий.

Кроме того, он отметил, что огромным резервом для девелоперов являются территории, занятые устаревшим жилым фондом.

«Ну и огромный резерв под строительство – это так называемые территории, занятые пятиэтажками, «хрущевками» как мы их называем. Таких территорий нами выявлено под перспективное строительство на ближайшие 15 лет – около 8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник, при этом отметив, что для реализации подобных проектов необходимо внести изменения в законодательство и отменить обязательное согласие всех 100% жильцов дома для отселения.

«На сегодня нет эффективной, оговоренной законом процедуры (отселения жильцов – УНИАН). Потому что по сегодняшнему закону необходимо согласие всех 100% собственников жилья. Это невозможно, это утопия, и ни в одной стране мира такой нормы нет и быть не может. Мы должны определить разумную норму согласия жителей. Например, 70% согласных - и дом отселяется или 60% согласных», - сказал Броневицкий, выразив надежду, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены Верховной Радой уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, строительные предприятия страны в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 19,2% - до 22,963 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 0,2% - до 4,153 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 18,9% - до 6,797 млрд грн.

По информации Госстата, строительные предприятия Киева в январе-июне 2013 года снизили объемы работ на 17,4% - до 4,945 млрд грн, выполнив 21,5% от общего объема работ в стране.

По итогам 2012 года строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 14% - до 62,28 млрд грн.

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Евросоюз выделил Украине 1,45 млн евро на совместный космический проект

Европейский Союз выделил Украине грант размером 1,45 млн евро для реализации совместного твиннинг-проекта в сфере освоения космоса, а именно – дистанционного зондирования земли и расширения системы спутниковой навигации EGNOS/Galileo.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации проекта, рассчитанного на два года, отмечалось, что его участниками станут Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) и Национальный институт аэрокосмических технологий Испании, а средства на реализацию выделяются Европейским сообществом в рамках использования инструмента «Добрососедства и Партнерства» (EU ENPI).

Комментируя возможности проекта, заместитель главы ГКАУ Сергей Засуха отметил, что Украина и ЕС имеют хороший опыт в реализации совместных проектов, в том числе в сфере высоких технологий. «Сегодняшний проект – это продолжение первого проекта твинниг, реализованного в 2008-2010 годах, общей идеей которого было усиление украинско-европейского сотрудничества в космосе. Фабула нынешнего проекта – создание условий для развития долгосрочного участия Украины в Европейской программе освоения космоса, формирования системы спутниковой навигации и создания системы дистанционного зондирования Земли», - сказал Засуха.

Он подчеркнул, что через два года, к моменту окончания проекта, Украина и ЕС будут существенно ближе друг другу в космической сфере.

В свою очередь посол Испании в Украине Хосе Родригес Мояно отметил, что преимущества Украины в том, что украинских специалистов в области освоения космоса не нужно учить, но можно предоставить им доступ к новому оборудованию и новым возможностям. «В процессе реализации твиннинг-проекта Украина получит доступ к исследованиям в этой сфере – включая обмен информацией, изучение оборудования и совместное его использование. С этим опытом коммерческий сектор Украины станет сильнее. Мы будем вместе работать и вместе учить», - сказал дипломат.

Эту мысль развил и присутствовавший на презентации глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. Он подчеркнул, что внедрение проектов по мониторингу состояния Земли, особенно в части влияния человеческого фактора на окружающую среду, крайне важно. И в этой сфере Украина обладает технологиями, которые могут составить актив страны.

«Мы всего за несколько недель до события, которого мы все ожидаем – подписания Соглашения об ассоциации. Многие спрашивают, а какие активы Украина может предложить ЕС. А эти активы – это знания и ноу-хау Украины, в том числе в части космических технологий», - сказал Томбинский.

При этом он обратил внимание, что Украина имеет большой опыт именно в части мирного использования достижений в сфере космоса. «Космос может быть использован не только в мирных целях. И наша задача в том и состоит, чтобы уменьшить угрозы», - подчеркнул посол ЕС.

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Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.

В конце сентября Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 439-VII «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы». Программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус закона Украины, ее цель - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2 580 млн грн, в том числе из госбюджета – 1 120 млн грн, средства из других источников – 1 460 млн грн.

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Янукович отменил призыв в армию

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что общего призыва в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования больше не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, о подписании соответствующего указа глава государства сообщил во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Я сегодня утром подписал указ. Уже больше призыва не будет. Там все расписано, как будут увольняться в запас солдаты срочной службы, и уйдут в этом году последние, и больше не будем призывать», - сказал он, отметив, что набор на срочную службу сохранится только во внутренних войсках.

Президент подчеркнул, что в настоящее время уровень вооружения украинской армии, технологии, которые применяются в работе, достигли того уровня, когда необходимо привлечение лучших из лучших специалистов.

«Сегодня у нас такое вооружение, такие военные технологии, где нужен очень высокий профессиональный уровень. Техника очень сложная, поэтому армия сейчас должна быть профессиональная», - сказал Янукович.

По убеждению главы государства, на службу в Вооруженные силы по контракту должны идти «те люди, которые стремятся к службе, которых тянет к военной профессии».

«Сейчас профессиональный подход на контрактной основе - это та же работа. Это военные профессионалы, которые должны обеспечить безопасность нашего государства», - сказал Президент.

В свою очередь советник Президента Игорь Калинин, комментируя подписание главой государства Указа «О сроках проведения очередных призывов, очередные призывы граждан Украины на срочную воинскую службу во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины и увольнение в запас военнослужащих в 2014 году», заявил, что Президент Украины выполнил свое предвыборное обещание перед украинским народом - страна окончательно перешла на контрактную армию.

По словам Калинина, в соответствии с указом, в 2014 году призыв на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, кроме внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, проводиться не будет.

«Комплектование соединений, воинских частей и учреждений ВСУ будет осуществляться исключительно военнослужащими воинской службы по контракту. В то же время граждане Украины от 18 до 25 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от прохождения воинской службы, будут призываться во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины в апреле-мае и октябре-ноябре 2014 года», - объяснил Калинин.

Советник Президента напомнил, что в сентябре 2013 года глава государства подписал «Государственную программу реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года». По его словам, в Программе определены четкие сроки ее выполнения, организационные и количественные изменения структуры и состава Вооруженных сил, системы управления войсками и боевой подготовки, а также необходимое финансовое обеспечение.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины подписал указ № 562/2013, которым предусмотрено не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования (кроме Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).

В частности, указом предусмотрено призвать на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД пригодных по состоянию здоровья к воинской службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 25-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года.

В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2014 году.

Кабинет министров, Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2014 году очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу во Внутренние войска.

Согласно указу, должны быть уволены в запас из ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие, которые призваны на срочную воинскую службу, имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и выслужили установленные сроки срочной воинской службы: в январе - феврале 2014 года; в июле - августе 2014 года.

Также должны быть уволены в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года остальные военнослужащие, которые выслужили установленные сроки срочной воинской службы.

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Миндоходов предлагает провести бесплатный обмен старых акцизных марок на новые

Министерство доходов и сборов Украины предлагает внести изменения в Положение об изготовлении, хранении и продаже марок акцизного налога для маркировки алкогольных и табачных изделий и определить, что маркировка подакцизных товаров должна проводиться акцизными марками нового образца, а неиспользованные марки старого образца должны быть заменены новыми марками на бесплатной основе. Об этом говорится в проекте постановления правительства разработанного Миндоходов и опубликованного на веб-портале министерства.

Кроме того, уже маркированные, но нереализованные подакцизные товары должны быть дополнительно маркированы марками нового образца.

Количество марок, подлежащих обмену, а также товаров, требующих дополнительной маркировки марками нового образца должно быть определено в ходе инвентаризации, результаты которой подаются продавцу марок. При этом обмен марок, имеющих признаки подделки, проводится по результатам экспертизы, которая также проводится бесплатно, отмечается в проекте постановления.

«На основе актов инвентаризации продавец марок обеспечивает приемку и уничтожение ранее закупленных покупателем марок старого образца для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Утилизация марок старого образца может быть осуществлена только после их обмена на новые марки», - говорится в документе.

Как отмечается, проект постановления обнародован с целью широкого обсуждения и предполагает согласование с Минфином, Минэкономразвития, Министерством юстиции и Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Согласно прогнозам Миндоходов, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки. Цена на новые марки для алкогольных напитков составляет до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - до 0,142 грн за штуку. Как ожидается, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

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В список приоритетных проектов Еврокомиссии попал украинский нефтепровод

Еврокомиссия опубликовала 14 октября список 250 приоритетных инфраструктурных проектов на 2014-2020 годы, говорится на сайте ведомства. В их число вошел трубопровод из украинского города Броды в польский город Адамово.

Протяженность нефтепровода составит 317 километров. Максимальная пропускная способность трубопровода достигнет 30 миллионов тонн. Украина стала не единственной страной на постсоветском пространстве, на территории которой будут создаваться важнейшие для Евросоюза инфраструктурные проекты. В Брюсселе намерены также развивать сотрудничество с Грузией, Туркменией и Азербайджаном. В Европе и на Ближнем Востоке Евросоюз планирует работать с Швейцарией, Норвегией, Алжиром, Турцией, Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной и Израилем. Совместные программы России и ЕС в список приоритетных не вошли, сообщает lenta.ru.

Из 250 проектов 140 посвящены передаче и хранению электроэнергии, а 100 являются газо- и нефтепроводами. В качестве цели реализации проектов в Брюсселе назвали стремление преодолеть энергетическую изолированность ряда государств, помочь странам-участницам диверсифицировать покупку сырья и электроэнергии, а также создать интегрированный энергетический рынок в ЕС. По классификации Союза, все проекты относятся к числу «объектов общего интереса». Для них предусмотрена ускоренная процедура лицензирования и финансовая поддержка. На помощь в реализации ключевых программ может быть выделено до 5,85 миллиарда евро.

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Кабмин перераспределил средства под строительство объектов к Евробаскету-2015

Кабинет министров Украины перераспределил 200 млн грн, предназначенных для строительства и реконструкции спортивных сооружений и спортивной инфраструктуры, а также для организационных мероприятий на 2013 год, связанных с подготовкой и проведением в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Согласно распоряжению правительства № 763-р от 2 октября 2013 года, объем финансирования, предусмотренного для обеспечения страны многофункциональными спортивными сооружениями, снижен на 52 млн грн – до 90,4 млн грн. В частности, объем средств, предназначенных для реконструкции Дворца спорта в Киеве, снижен на 26 млн грн - до 44 млн грн. На такую же сумму урезано финансирование ремонта спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске - до 46,4 млн грн.

При этом существенно увеличился объем финансирования строительства тренировочных баз в Украине – с 16,9 млн грн до 68,9 млн грн.

Согласно документу, на проектирование и строительство тренировочных комплексов для подготовки национальной сборной команды теперь планируется направить 31,87 млн грн вместо 40,7 млн грн, как было предусмотрено ранее.

Также распоряжение предусматривает выделение 8,83 млн грн на осуществление частичного возмещения процентных расходов по заимствованиям, привлеченным для строительства многофункциональных спортивных сооружений (арен) в Украине.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 планируется строительство шести новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.

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Бригинец: на капремонт жилищного фонда Киева выделено меньше 1/10 от запланированного

Народный депутат Александр Бригинец заявляет, что на капитальный ремонт жилищного фонда Киева выделено меньше 1/10 запланированного объема финансирования.

То есть из 30 млн грн предусмотренных средств по состоянию на сентябрь выполнена оплата работ по переходным объектам на сумму 2,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Бригинца.

Ссылаясь на полученный ответ из КГГА, Бригинец отмечает, что в соответствии с распоряжением КГГА от 29 апреля 2013 года «Об утверждении по адресным перечням выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда в городе Киеве в 2013 году» было утверждено выполнение ремонтных работ в жилых домах столицы на общую сумму 30 млн. грн, а именно - по 10 млн грн на ремонт кровли, фасадов, внутридомовых сетей и лестничных клеток. Но по факту выделено 2,2 млн грн.

Учитывая отмеченное, Бригинец обратился к председателю КГГА Александру Попову с требованием ускорить запланированные работы по капитальному ремонту жилищного фонда Киева.

«Ситуация с ремонтными работами жилых домов в городе критическая. На каждом приеме граждан приблизительно половина поступающих обращений - это проблемы изношенности домов и необходимость их капитального ремонта. Поэтому мне было интересно узнать о перспективах и планах власти в этом вопросе. Но власть уклонилась от предоставления полного ответа на мое обращение. Из имеющейся у меня информации понятно, что с такими темпами финансирования, как сегодня, до конца года на капитальные ремонтные работы будет выделено не больше 3,5 млн грн. То есть, 1/10 запланированного», - прокомментировал полученный ответ Бригинец.

УНИАН