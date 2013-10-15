Янукович отправится с рабочим визитом в Эстонию

Во вторник, 15 октября, состоится визит Президента Украины Виктора Януковича в Эстонскую Республику, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрея Гончарука.

Программой визита предусматривается, в частности, проведение встреч главы украинского государства с Президентом Эстонской Республики Тоомасом Хендриком Ильвесом, премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом и спикером Парламента Эстонии Эне Эргма.

С эстонской стороной планируется обсудить широкий круг вопросов развития двусторонних отношений, прежде всего в политической и экономической сферах, отметил Гончарук.

Так, по его словам, в повестке дня вопросы активизации двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в отраслях транспорта и энергетики, углубления культурно-гуманитарных связей между Украиной и Эстонией.

Отдельное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, в частности подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ходе Вильнюсского саммита инициативы «Восточное партнерство».

В рамках визита планируется подписание двустороннего документа о сотрудничестве в транспортной сфере, подчеркнул советник Президента.