Вблизи Ялты произошло землетрясение силой три балла

В Черном море вблизи Ялты произошло землетрясение силой 3 балла.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 6.35 в 100 км от г. Ялта в направлении Турции в море на глубине около 15 км произошло землетрясение. Сила толчка в эпицентре землетрясения составляла 3 балла.

По состоянию на 7.35 пострадавших, погибших и разрушений в результате землетрясения нет.