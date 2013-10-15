Европарламент во вторник заслушает доклад Кокса-Квасневского

Брюссель. Во вторник, 15 октября, в Европарламенте состоится внеочередное заседание конференции президентов (коллегиального органа на уровне Президента ЕП и лидеров политических групп), на котором Александр Квасневский и Пэт Кокс представят доклад о результатах работы своей наблюдательной миссии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание начнется в 17.00 по киевскому времени.

После заседания запланирован совместный брифинг Президента Европарламента Мартина Шульца, Квасневского и Кокса.

Приближенный к офису Президента Европарламента собеседник агентства не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли доклад Кокса-Квасневского обнародован в открытом доступе. Источник также не исключил, что срок работы наблюдательной миссии Европарламента в Украине будет продлен после ее отчета на сегодняшнем заседании.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.