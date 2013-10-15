Медведев одобрил совместный с Украиной контроль в пункте пропуска "Куйбышево"

Москва. Председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил проект Протокола между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об определении пункта пропуска через российско-украинскую государственную границу "Куйбышево" для осуществления совместного контроля контрольными органами государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, Медведев подписал соответствующее распоряжение.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", одобрить представленный МИДом России согласованный с ФСБ России, Росграницей и ФТС России и предварительно проработанный с Украинской Стороной проект Протокола между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об определении пункта пропуска через российско-украинскую государственную границу "Куйбышево" для осуществления совместного контроля контрольными органами государств", - говорится в распоряжении.

Документ подготовлен в целях реализации Соглашения между правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе от 18 октября 2011 года.

В распоряжении говорится, что подписание и практическая реализация Протокола позволит начать непосредственное осуществление совместного контроля на российско-украинской границе, а также обеспечит создание комфортных условий для лиц, пересекающих российско-украинскую государственную границу.

Проектом Протокола определяется, что совместный контроль будет осуществляться в автомобильном пункте пропуска "Куйбышево" на территории России в отношении лиц, а также легковых транспортных средств общей массой до 3,5 т в полном объеме круглосуточно. При этом в документе говорится, что контроль на территории Украины в пункте пропуска "Дьяково" осуществляться не будет.

Согласно распоряжению, МИД России поручено провести переговоры с украинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный Протокол.