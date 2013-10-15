В Калуге проходит встреча Азарова и Медведева в формате «тет-а-тет»

Калуга. В Калуге проходит встреча в формате «тет-а-тет» премьер-министра Украины Николая Азарова и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, встреча проходит в здании правительства Калужской области.

Планируется, что после этого главы правительств примут участие в заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской Межгосударственной комиссии.

С украинской стороны, кроме Азарова, в заседании примут участие вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр промышленной политики Михаил Короленко, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, представитель Украины при Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов, президент-генеральный конструктор ГП "Антонов" Дмитрий Кива, глава Государственного космического агентства Украины Юрий Алексеев, а также представители ряда других министерств и ведомств.

Российскую сторону будут представлять министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр труда и социальной политики Максим Топилин, министр сельского хозяйства Николай Федоров, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, глава Росграницы Дмитрий Безделов, руководитель Роскосмоса Олег Остапенко, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев и другие.