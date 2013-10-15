Анонс на 16 октября

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров на тему: "Последствия утилизационного сбора на авто: в сентябре авторынок рухнул на 50% (в том числе, продажи укравтосборки упали на 74%). Нулевой эффект спецпошлин: Укравтопром обвалился почти в 2 раза. Какими еще новыми налогами хотят обложить автомобилистов? Что выберет Украина: европерспективы или эфимерную защиту несуществующего национального автопрома в виде утилсбора и спецпошлин на иномарки?". Участники: Олег Назаренко, генеральный директор ВААИД; Марьян Словик, директор «Порше Украина»; Игорь Бойко, финансовый директор «Хонда Украина» ; Артем Ткаченко, генеральный директор «ВиДи груп» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-конференция на тему "Казначейские обязательства – современный инвестиционный инструмент". Участники: Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; Александр Дубихвост, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Антон Тютюн, зам.председателя правления АО "Ощадбанк". Участники расскажут о преимуществах казначейских обязательств в долларах как долгосрочного инструмента инвестирования, итогах выпуска казначейских обязательств в долларах серии "Б" и перспективах выпуска КОД серии "В".

* Состоится публичное обсуждение концепции общественного интернет-телевидения, предложенной «Спильнобаченням». Организаторы: интернет-издание «Телекритика» и представители команды «Спильнобачення». Цель: дать экспертную оценку концепции относительно ее действенности и социальной значимости в условиях современной Украины.

* Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia проводят круглый стол: "ЗСТ и украинский АПК: возможности развития и риски". Эксперты: Джон Шморгун, президент аграрной компании Harmelia, Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, Жан-Жак Эрве, Советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole), Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины, Игорь Остапчук, эксперт аграрных рынков, УКАБ, Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Комитет по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Верховной Рады Украины проводит слушания по обсуждению проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения защищенности потребителей в жилищно-коммунальной сфере». Цель мероприятия - обсуждение современного состояния правопорядка в сфере жилищно - коммунального хозяйства, в т.ч. благоустройства и в области захоронения.

* Деснянский районный суд г. Киева вынесет решение по делу Юлии Шаповаловой, одного из лидеров движения за уничтожение бездомных животных. В 14-00 возле Деснянского райсуда состоится акция защитников животных «Душегубы – STOP!». Организаторы акции – ОО «Институт современных проблем Украины», гражданская инициатива «Форум помощи бездомным животным UA-Vet», гражданская кампания «Форум спасения Киева».

* Состоится украинско-французский круглый стол «Таможенный и Европейский Союз: какие вызовы стоят перед Украиной?», организованный Институтом Горшенина и ассоциацией «Французская деловая община в Украине». Участники: Ян Томбинский, Посол, Глава Представительства Европейского Союза в Украине; Ален Реми, Посол Франции в Украине, Алексей Азаров, народный депутат Украины, первый зам.председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности, Андрей Пышный, народный депутат Украины, первый зам.председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР; Оксана Продан, народный депутат Украины, первый зам.председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, глава Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»; Жослин Гиттон, председатель Экономического и торгового отдела Делегации Евросоюза. Модераторы: Томас Моро, Ассоциация «Французская деловая община в Украине»; Владимир Застава, Институт Горшенина. В работе также примут участие представители ведущих французских компаний - членов ассоциации «Французская деловая община в Украине», украинские и европейские экономические эксперты, представители посольств и ведущих негосударственных организаций, украинские политики, журналисты отечественных и иностранных СМИ.

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