Европарламент продлил работу миссии Кокса-Квасневского в Украине

Брюссель. Европейский парламент принял решение продлить до середины ноября работу Наблюдательной миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до сентября 2013 года.