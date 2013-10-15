Белый дом отклонил инициативу республиканцев по выходу из кризиса

Последняя инициатива республиканцев по выходу из кризиса, в которой вновь упоминается реформа здравоохранения, является односторонней и не может быть принята как компромисс, заявляет Белый дом, сообщает РИА «Новости».

Республиканцы в палате представителей конгресса подготовили законопроект, который позволит возобновить финансирование госучреждений до 15 января и решить проблему с потолком госдолга до 7 февраля. Но авторы документа предлагают на два года отложить введение налога на медоборудование, ввести подтверждение дохода при получении субсидий, отменить субсидии на медицинские страховки для членов конгресса и администрации.

"Президент неоднократно говорил, что члены конгресса не должны требовать выкуп за выполнение своих основных обязанностей. К сожалению, последнее предложение республиканцев из палаты представителей - именно тот случай, односторонняя попытка потакать маленькой группе консерваторов, которые сами и спровоцировали прекращение финансирования госучреждений", - говорится в заявлении администрации США.