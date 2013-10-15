Медведев: ассоциация Украина-ЕС создает сложности для Таможенного союза

Калуга. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС создает сложности для Таможенного союза, РФ готова защищать свой рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Очевидно, что Соглашение об ассоциации с ЕС создает целый ряд вопросов или потенциальных сложностей для рынка Таможенного союза и рынка РФ», - сказал Медведев.

Он напомнил, что эти риски связаны с обнулением соответствующих пошлин и появлением целых групп товаров, которые будут вытеснены из Украины европейскими аналогами. По его словам, в перспективе это может привести к тому, что европейские товары будут конкурировать с продукцией, созданной в странах Таможенного союза.

Медведев подчеркнул, что на этот случай в договоре о ЗСТ в рамках СНГ предусмотрен так называемый 6-й протокол, который предполагает введение определенных защитных механизмов в строгом соответствии с нормами ВТО.

«Если раньше это была гипотетическая ситуация, то сейчас она перешла в практическую плоскость. Мы, как партнеры, со всей прямотой сообщили нашу позицию нашим украинским коллегам о том, что может произойти и чего желательно было бы не допустить», - сказал Медведев.

При этом он добавил, что вице-премьеры двух стран продолжают вести по этому вопросу диалог и надеется, что смогут выработать совместные подходы.

«Мы рассчитываем, что наша озабоченность будет услышана, но если все-таки подобные факты случатся, тогда нам придется принимать решение в рамках ВТО и того самого 6-го протокола», - сказал Медведев и добавил, что это не самым лучшим образом отразится на торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.