ТОП-10 (15 октября)

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился в 1,4 раза

Украина вошла в пятерку ведущих стран Европы по развитию альтернативной энергетики

С нового года бензин может подорожать на 5 грн за литр – эксперты

Еврокомиссия пока не гарантирует финансирование достройки «Одесса-Броды» до Польши

Украина и Эстония расширят транспортный коридор между Балтийским и Черным морями

Украина и Россия подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула

Зерновой пул будет создан в течение полугода - Азаров

Украина и Россия договорились завершить совместные испытания Ан-70 до февраля

Украина, Беларусь и Россия создадут комиссию по ликвидации африканской чумы свиней

Минфин привлек в госбюджет 1,129 млрд грн

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Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился в 1,4 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,4 раза - до 7,397 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,1% - до 41,128 млрд долл., импорт сократился на 12,4% - до 48,524 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе 2013 года составил 0,85 (в январе-августе 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 215 стран мира.

По данным Госстата, в январе-августе 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,9 раза - до 3,421 млрд долл. против также дефицита в январе-июле 2012 года в 6,405 млрд долл.

По итогам января-августа 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 39,5% - до 6,330 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 81,4%, до 181,948 млн долл., импорт каменного угля - на 38,3%, до 1,263 млрд долл.

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 11% - до 9,615 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 5,4%, до 1,831 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-августе 2013 года против января-августа 2012 года снизился на 4,7% - до 8,183 млрд долл., экспорт - на 0,6%, до 4,480 млрд долл.

Украина в январе-августе 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 40,9% - до 2,395 млрд долл., импорт - на 22,1%, до 4,244 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2013 года против января-августа 2012 года снизился на 15,6% - до 3,272 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,7% - до 4,638 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5,812 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд долл., импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл, коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Украина вошла в пятерку ведущих стран Европы по развитию альтернативной энергетики

Украина входит в пятерку ведущих стран Европы по динамике развития альтернативных источников энергии, что стало возможным благодаря государственной поддержке, инвестиционной привлекательности альтернативной электроэнергетики и установлению лояльного режима налогообложения предприятий отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффектиности и энергосбережению Сергей Дубовик в ходе 5-го Международного форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности Украины.

«Украина в сентябре преодолела планку в миллиард киловатт/часов электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, не учитывая крупные электростанции… По показателю развития альтернативной энергетики Украина входит в тройку-пятерку стран Европы по динамике развития этой отрасли», - сказал Дубовик.

По его словам, каждый год Украина вдвое увеличивает производство электроэнергии из альтернативных источников. В частности, вдвое, по сравнению с 2012 годом, увеличено производство солнечной энергии и ветровой энергии.

«У нас хорошо развивается ветроэнергетика – на сентябрь это 320 МВт установленной мощности, и солнечная энергетика – 550 МВт установленной мощности. В сентябре мы подошли к черте 1 ГВт суммарной установленной мощности. Это не учитывая крупных ГЭС, имеющих 4,5 ГВт установленной мощности», - сказал Дубовик.

При этом он подчеркнул, что в общем балансе производства энергии альтернативная энергетика занимает порядка 6% - крупные ГЭС имеют долю 5,5% и другие источники энергии - 0,3%.

По словам чиновника, существенный скачок развития альтернативной энергетики во многом обусловлен лояльным законодательством, предоставлением государственной поддержки и предоставлением существенных налоговых льгот для предприятий, работающих в отрасли.

При этом работа по совершенствование нормативной базы продолжается.

«Буквально на прошлой неделе в Минэкономразвития был подан план действий по развитию альтернативной электроэнергетики – началась процедура согласования документа. Кроме того, разработано распоряжение правительства об имплементации соответствующего законодательства ЕС - в частности, 28 директивы ЕС (Директива ЕС по возобновляемой энергии 2009/28/ЕС – УНИАН)», - сказал Дубовик.

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Как сообщал УНИАН, в июне вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что считает реальным увеличить до 15% долю альтернативной энергетики в Украине до 2020 года. В рамках выполнения этого задания в Украине планируется провести работу по удешевлению альтернативной энергии, снижению ее цены до уровня традиционной.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития намерен до конца 2013 года вдвое увеличить объем финансирования программы реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF) - до 140 млн евро с нынешних 70 млн евро.

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С нового года бензин может подорожать на 5 грн за литр – эксперты

В случае вступления в силу нормы об обязательной добавке не менее 5% биоэтанола в бензины с 1 января 2014 года, стоимость горючего для конечного потребителя в Украине может вырасти на 5 грн/литр.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты и участники украинского рынка нефтепродуктов на пресс-конференции во вторник.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти сети автозаправочных станций (АЗС) WOG Андрея Пасичника, такой рост цены будет следствием недостаточного объема производства биоэтанола в Украине, что, соответственно, приведет к необходимости его импорта.

«При импорте биоэтанола мы сталкиваемся с проблемой двойного налогообложения. Дело в том, что, во-первых, акциз на биоэтанол составляет 49-50 грн/литр, что делает цену тонны биоэтанола порядка 70 тыс. грн. И при добавлении 5% у нас бензин сразу на 2,5 грн вырастает в цене», - сказал Пасичник.

«Далее, при добавлении биоэтанола в бензины у нас резко меняются физико-химические характеристики базового компонента. При изменении этих характеристик у нас получается новый продукт, новое производство. И здесь мы сталкиваемся с дополнительным налогообложением в виде акцизного налога – еще получаем около 2 грн дополнения к стоимости. В итоге, если мы реализуем программу при импорте биоэтанола и реализуем его на АЗС, то фактически у нас цена бензина вырастет минимум на 5 грн/литр», - добавил он.

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По мнению директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, проблема недостаточного производства биоэтанола в Украине является главным препятствием для введения его обязательной добавки в бензины уже с нового года.

«Я лично вижу основную проблему в том, что у нас (в Украине - УНИАН) нет необходимого количества биокомпонента для выполнения данной программы. Украина потребляет порядка 5 млн тонн бензина в год, потому необходимо около 225 тыс. тонн биоэтанола. Плюс на сегодня мы видим, что 70 тыс. тонн, которые уже производятся, - полностью востребованы в отрасли так называемых альтернативных топлив», - сказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его подсчетам, суммарная необходимость страны в биоэтаноле в случае введение обязательного добавления его в бензин составит около 300 тыс. тонн в год, тогда как Украина на сегодняшний день производит всего 25% от необходимого.

Кроме того, по словам директора компании «Укрпродспилка» Николая Тиченко, биоэтанол в Украине производится из мелассы, общий объем производства которой в Украине также недостаточен для выпуска необходимого количества биоэтанола.

«Исходя из прогнозов на урожай, у нас в этом году будет 450-500 тыс. тонн мелассы. Если всю ее пустить на производство биоэтанола – хватит только на 100 тыс. тонн», - сказал Тиченко.

По его мнению, перспективным направлением производства биоэтанола могла бы стать кукуруза, однако в настоящее время соответствующие мощности в Украине отсутствуют, а для того, чтобы наладить такое производство потребуется не менее 2 лет.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает создать государственное предприятие «Биотопливо», которое должно будет заняться производством биоэтанола и биотоплива на мощностях спиртовых заводов.

Соответствующее предложение закреплено проектом постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины и признании утратившим силу постановления Кабинета министров Украины от 2 февраля 2011 года».

По подсчетам Минагропрода, на перепрофилирование и модернизацию спиртовых заводов необходимо направить 300 млн грн, что позволит увеличить производственные мощности по производству биоэтанола до 350 тыс. тонн в год, а значит, и обеспечить потребность внутреннего рынка в нем.

В министерстве считают, что реализация данного проекта позволит стране поэтапно заменить 5-7% традиционных бензинов, в том числе импортированных, альтернативными видами топлива, что уменьшит зависимость Украины от импорта нефтепродуктов.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины №4970-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.

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Еврокомиссия пока не гарантирует финансирование достройки «Одесса-Броды» до Польши

Варшава. Европейская комиссия, несмотря на включение проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода «Одесса-Броды» в список приоритетных на 2014-2020 годы, пока не гарантирует выделение средств на его достройку до Польши.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал генеральный директор международной компании "Сарматия", созданной для развития ЕАНТК, Сергей Скрипка.

"Вроде бы непосредственного выделения денег на проекты, связанные с нефтетранспортной инфраструктурой, не предусмотрено. Из того, что нам раньше рассказывали, максимум, на что можно рассчитывать - это получение льготных кредитов от Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия скорее всего еще будет разрабатывать новый механизм поддержки проектов, которые включены в этот список.

Скрипка отметил, что заявки о поддержке в рамках нового механизма нужно будет подавать в 2014 году, и его наличие станет "страховкой" на случай, если "Сарматии" не удастся получить зарезервированные раньше для нее около 120 млн евро дофинансирования проекта ЕАНТК из программ помощи Евросоюза Польше.

Собеседник агентства положительно оценил включение проекта в список приоритетных.

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"Почему для нас это очень важно, что проект внесен в этот список? Потому что это дополнительное подтверждение того, что проект имеет стратегическое значение, а не сугубо коммерческое, как это пытаются представить отдельные министерства (в частности, министерство экономики Польши - УНИАН)", - сказал он.

Скрипка назвал ЕАНТК важным для повышения энергетической безопасности Европейского союза и интеграции европейских транспортных систем.

Он также добавил, что заявку на включение этого проекта в обнародованный вчера, 14 октября, список еще 2 года назад подали представители польской власти.

Справка УНИАН. Еврокомиссия зарезервировала около 120 миллионов евро для проекта ЕАНТК в бюджете 2007-2013 гг. в рамках программ помощи Польши. Для получения этих средств, которые составляют 25% стоимости достройки польского участка нефтетранспортного коридора, "Сарматии" нужно найти остальные 75% необходимых средств, которые компания надеется получить от своих акционеров.

В сентябре этого года представители польского правительства сообщали, что проект потеряет дофинансирование из фондов помощи Евросоюза, если до конца этого года не удастся сформировать 100% пул инвесторов. Ранее министерство экономики тоже заявляло, что Польша не будет выделять своих средств на достройку трубопровода, заявляя, что он должен быть исключительно коммерческим. В министерстве также называли главным препятствием для реализации проекта отсутствие контрактов на поставку каспийской нефти, которую планируется транспортировать через ЕАНТК.

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Украина и Эстония расширят транспортный коридор между Балтийским и Черным морями

Таллинн. Украина и Эстония планируют расширить сотрудничество в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник в Таллинне был подписан протокол о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики о сотрудничестве в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

Протокол подписал министр инфраструктуры Украины Владимир Козак и министр экономических дел и коммуникаций Эстонской Республики Юхан Партс.

Протоколом предусмотрено создание благоприятных условий для развития транспортных сообщений между Черным и Балтийским морями, расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере логистики, транспортировки грузов и пассажиров.

В частности, внимание уделяется росту потенциала и конкурентоспособности контейнерного поезда ZUBR.

В пресс-службе Президента отмечают, что подписание протокола позволит продолжать развитие транспортного коридора для транзита между Балтийским и Черным морями на базе контейнерных поездов, в частности возможностей общего контейнерного поезда ZUBR; расширить круг стран, которые принимают участие в работе существующего маршрута, за счет других заинтересованных сторон, в частности Турции и скандинавских государств; активизировать деятельность по привлечению дополнительных грузов, расширению географии маршрутов грузовой транспортировки путем привлечения заинтересованных стран и установления конкурентоспособных тарифных условий.

Протокол предусматривает активизацию сотрудничества как между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонии, так и между железнодорожными администрациями стран.

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Украина и Россия подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула

Калуга. Украина и Россия подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодняшнюю встречу можно вполне обоснованно отнести к таким, где подписан целый ряд важных договоренностей, в том числе о создании так называемого зернового пула», - отметил Азаров, отвечая на уточняющие вопросы журналистов.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

12 июля т.г. глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили возможность вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном.

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Зерновой пул будет создан в течение полугода - Азаров

Калуга. Зерновой пул Украины, России и Казахстана будет создан в течение шести месяцев.

Как передает корреспондент, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной пресс-конференции с его российским коллегой Дмитрием Медведевым, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Сроки оговорили - полгода. Вполне конкретно и достаточно, будем говорить по срокам, жестко», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Азаров сообщил, что Украина и Россия подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

26 сентября т.г. на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

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Украина и Россия договорились завершить совместные испытания Ан-70 до февраля

Украина и Россия договорились завершить совместные летные испытания военно-транспортного самолета Ан-70, окончательный срок которых неоднократно переносился, до 1 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал источник, принимающий участие в 10-м заседании комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Стороны договорились, что в итоговом протоколе 10-го заседания будет зафиксировано совместное согласованное решение о том, что до 1 февраля 2014 года должны быть завершены совместные летные испытания Ан-70», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам этих испытаний будет принято окончательное решение об организации серийного производства этого воздушного судна. Собеседник агентства напомнил, что последние несколько лет главный заказчик Ан-70 Министерство обороны России медлило с участием в летных испытаниях и сейчас впервые зафиксирована конкретная дата, когда должно быть принято принципиальное решение о судьбе этого совместного проекта.

По его словам, на данный момент проведено более 800 необходимых испытаний и еще осталось около 80 испытательных полетов, что по оценкам специалистов, можно сделать в течение 2-3 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более продуктивные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет имеет достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

Президент - генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива в июне т.г. сообщал, что Украина и Россия намерены в ближайшее время завершить совместные государственные испытания самолета Ан-70. В свою очередь глава российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаил Погосян отмечал, что решение о дальнейшем совместном производстве Ан-70 и его последующей продаже может быть принято только по завершению всех испытаний.

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Украина, Беларусь и Россия создадут комиссию по ликвидации африканской чумы свиней

Украина и Российская Федерация в ходе 10-го заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии договорились о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии с участием Беларуси по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил источник, принимающий участие в заседании Комитета.

«Очень серьезно была поставлена проблема ликвидировать угрозу распространения африканской чумы свиней», - сказал он.

Он напомнил, что случаи чумы были зафиксировано в Беларуси и России. «Украина предложила рассмотреть вопрос о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии по ликвидации африканской свиной чумы», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, с начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Минфин привлек в госбюджет 1,129 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 15 октября, привлекло в государственный бюджет 1,129 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек 502,665 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30% годовых, и 626,010 млн грн в результате удовлетворения двух поданных заявок на приобретение 5-летних облигаций по ставке доходности 14,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 3-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,129 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 8 октября Минфин привлек 613,394 млн грн. Минфин намерен провести в октябре еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 22 и 29 октября.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 15 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,514 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 76,322 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 14 октября, с начала года в госбюджет поступило 105,085 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,082 млрд грн, на обслуживание госдолга – 23,208 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

УНИАН