Миндоходов выявило 125 случаев незаконного перемещения наркотиков

Специалисты Министерства доходов и сборов Украины в январе-сентябре 2013 года выявили 125 случаев незаконного перемещения наркотиков по международной почте и в экспресс-отправлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Было изъято 4,31 кг наркотических средств и 769 таблеток наркотических средств, более 116 кг и 14,3 тыс. шт. психотропных веществ и 690 таблеток - химических соединений, которые относятся к прекурсорам», - говорится в сообщении Миндоходов.

Согласно сообщению, это популярный способ перемещения наркотических средств, поскольку является «экономически выгодным» при оправлении незначительных партий наркотических веществ на значительное расстояние.

«Это "удобно" именно для непосредственных потребителей данной продукции, которые делают заказ для собственного пользования», - сообщило министерство.

Миндоходов сообщило, что для предотвращения ввоза в Украину наркотиков и психотропных веществ таким способом, специалисты министерства анализируют риски внешнеэкономических операций, налаживают активное сотрудничество с отечественными и зарубежными правоохранительными органами, а также используют специальные технические средства на таможнях.

По данным пресс-службы, с начала 2013 года всего было зафиксировано более 1,6 тыс. случаев перемещения через таможенную границу Украины наркотиков, прекурсоров и психотропов (и их аналогов). В большинстве случаев наркотические средства пытались ввезти на территорию Украины. Среди них было изъятого более 6,4 кг кокаина, 28 кг конопли (каннабиса), 1,7 кг гашиша и около 1 кг маковой соломки.

Кроме того, сотрудники таможней Миндоходов с начала года изъяли 8,2 тыс. шт. таблеток и 900 мл наркотических средств, оборот которых ограничен, 34,43 кг и 3,8 тыс. шт. таблеток психотропных веществ, а также 15,6 тонн, 79,5 л и 2,5 тыс. таблеток химических соединений, которые относятся к прекурсорам.

Согласно сообщению, по данным случаям в правоохранительные органы Украины направлено 258 сообщений об обнаружении признаков преступлений.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.