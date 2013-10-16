Анонс на 17 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга с участием руководства Министерства аграрной политики и продовольствия.

* Состоится 5-е заседание Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Геннадия Онищенко и сопредседательством председателя Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекции) Сергея Орехова. В заседании примут участие руководители и представители национальных органов по защите прав потребителей государств-участников СНГ, а также общественных организаций в указанной сфере.

* Состоится пресс-брифинг по программам технической помощи ЕС, который проведет Эндрю Разбаш, руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине. Будут освещены основные инструменты помощи Европейского Союза Украине - все, что вы хотели бы знать о финансовой помощи ЕС.

* Состоится пресс-конференция «Кому на селе жить хорошо?». Будут представлены результаты второго всеукраинского исследования «Социально-экономическое положение современного украинского села», проведенного Институтом Горшенина при поддержке владельца группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. Организатор - Институт Горшенина. Участники: Олег Бахматюк - ген.директор группы компаний «Укрлендфарминг»; Людмила Четвертухина - эксперт департамента исследований Института Горшенина; Владимир Застава - эксперт Института Горшенина.

* Состоится украинско-литовский бизнес-форум, который пройдет в рамках визита в Украину министра энергетики Литвы Ярославаса Неверовичюса и министра сообщений Литвы Римвидаса Синкявичюса. Состоится презентация совместного украинско-литовского проекта по строительству объектов биологической очистки воды, который реализуется под эгидой делового совета Украина-Литва. Участники: президент УСПП, ​​народный депутат Украины Анатолий Кинах, вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Кучинскас, министр сообщений Литвы, представители бизнеса обеих стран.

* 17-29 октября Украину посетит миссия Международного валютного фонда под руководством Николы Георгиева для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной и осуществления программного постмониторнига. Миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.

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