Албания может получить статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Албании статус страны - кандидата на вступление в Европейский Союз, а с бывшей югославской республикой Македонией начать переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Евросоюза в Украине, об этом говорится в опубликованных сегодня документах, где анализируется продвижение в политике расширения ЕС.

В Брюсселе приняли к сведению решение Исландии приостановить переговоры о вступлении в ЕС, поэтому Еврокомиссия опубликовала более простой обзор нынешнего состояния сближения этой страны с Евросоюзом.

Еврокомиссия также оценивает продвижение, которые осуществили страны Западных Балкан и Турция, которые подпадают под действие политики расширения.

«Расширение является одной из самых эффективных политик ЕС», - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле. По его словам, приоритет нынешней политики – оценивать прежде всего «основополагающие вещи»: борьбу против коррупции, здоровое экономическое управление, свободу выражения взглядов и свободу медиа, права человека и защиту меньшинств. Страны, которые стремятся стать частью Евросоюза, должны осуществить судебную реформу, а также укрепить борьбу с коррупцией и организованной преступностью, причем сделать это на раннем этапе переговоров о вступлении.

Еврокомиссия также отмечает, что и Турция, и страны Западных Балкан должны осуществить дальнейшие реформы для укрепления свободы выражения взглядов и прав меньшинств, в частности, национальных меньшинств. Более существенные действия нужно осуществить для защиты других уязвимых групп, в частности, людей, страдающих от дискриминации на почве сексуальной ориентации, считают в Брюсселе.

Напомним, в настоящее время Евросоюз объединяет 27 стран Европы.