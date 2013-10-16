ТОП-10 (16 октября)

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10%

Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 16,2%

Нотариусы получили доступ к реестрам недвижимого имущества

Минфин намерен привлечь у населения 1 млрд грн

Счетная палата: выполнение доходной части бюджета является наихудшим за последние 5 лет

Беларусь и Казахстан могут ввести утилизационный сбор на автомобили

Уровень безработицы в Украине снизился

Численность населения Украины уменьшилась до 45,46 млн человек

Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог

Российская экономика продолжает стагнировать

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2013 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 638,1 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,5%, до 12,583 млрд грн, в Киевской области – на 12,3%, до 25,488 млрд грн, в Севастополе и Запорожской области – на 12,2%, до 7,7 млрд грн и 27,086 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-сентябре т.г. вырос на 11,3%, до 82,532 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2013 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 559,5 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 16,2%

Строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 39,438 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 10,9% - до 18,689 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 7,2% - до 7,048 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 19% - до 11,641 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 20,6% - до 20,749 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-сентябре т.г. составили 81,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 10,8%, а по текущему ремонту - 7,5%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 22,3% - до 8,458 млрд грн, выполнив 21,5% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 15,1% - до 33,889 млрд грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объемы строительных работ снизились на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.

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Нотариусы получили доступ к реестрам недвижимого имущества

Нотариусы получили доступ к реестрам недвижимого имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, 14 октября вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 26 июля 2013 года № 1538/5 "Об упорядочении отношений в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 24 сентября 2013 года за № 1635/24167.

Согласно документу, нотариусам и государственным регистраторам предоставлен доступ к Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и Государственному реестру ипотек путем предоставления права пользоваться информацией и проверять данные о зарегистрированных до 1 января 2013 года обременениях на недвижимое имущество, право собственности и другое вещное право из указанных Реестров.

Указанные изменения направлены на улучшение гражданского оборота недвижимости и минимизацию рисков возникновения мошеннический действий в отношении объектов недвижимости. Это обеспечит защиту прав владельцев и инвесторов таких объектов от незаконных посягательств.

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Минфин намерен привлечь у населения 1 млрд грн

Министерство финансов Украины планирует привлечь у населения 1 млрд грн в результате размещения первых двух серий казначейских обязательств в национальной валюте номиналом 5 и 10 тыс. грн в начале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в среду в ходе круглого стола в Киеве.

«Сейчас мы работаем над выпуском казначейских обязательств в национальной валюте. Выпуск планируется в начале 2014 года, облигации будут выпущены номиналом 5 и 10 тысяч гривень, - сказала Пахачук.

По словам представителя Минфина, процентная политика по казначейским обязательствам будет известна до конца года. «Минфин при утверждении процентных ставок будет ориентироваться на средние ставки по депозитам соответствующего срока в банковской системе», - пояснила Пахачук.

«От выпуска первой и второй серии гривневых облигаций мы планируем привлечь 1 млрд грн», - прогнозирует чиновник. По ее словам, в дальнейшем при наличии спроса выпуски казначейских обязательств продолжатся.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планировало выйти с предложением гривневых казначейских обязательств для физических лиц в августе-сентябре 2013 года.

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Счетная палата: выполнение доходной части бюджета является наихудшим за последние 5 лет

Выполнение доходной части госбюджета в первом полугодии 2013 года ниже среднего показателя по итогам 2009-2012 годов, что увеличивает риски невыполнения госбюджета за текущий год в целом, сообщается на сайте Счетной палаты Украины.

По информации Счетной палаты, доходы госбюджета в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 0,3 млрд грн, или 0,2% - до 162,7 млрд грн.

«Уровень выполнения годового плана доходов государственного бюджета в отчетном периоде составил 43,7%, что на 2,8 п.п. ниже средней доли доходов первого полугодия в годовом их объеме в 2009-2012 годах и увеличивает риски невыполнения государственного бюджета за 2013 год в целом», - отмечается в сообщении.

В то же время, по оценкам Счетной палаты, расходы госбюджета за полугодие составили 185,4 млрд грн, из которых 96,8%, или 179,5 млрд грн приходится на текущие расходы. «При невыполнении плана доходов общего фонда государственного бюджета на 0,7 млрд грн или 0,5%, план расходов общего фонда не выполнен на 13,9 млрд грн или на 7,7%», - говорится в сообщении.

С учетом этих показателей, Счетная палата отмечает, что дефицит общего фонда госбюджета в 24,6 млрд грн меньше плана отчетного периода на 32,7% и годового объема - на 44,7%, а по специальному фонду зафиксирован профицит в 1,9 млрд грн при запланированном годовом дефиците в 9,1 млрд грн.

Также сообщается, что финансирование госбюджета осуществляется преимущественно за счет поступления средств от госзаимствований в сумме 77,2 млрд грн, которые в 2,2 раза превышают расходы на погашение госдолга.

«В результате государственный долг с начала года вырос на 40,0 млрд грн, или на 10,0% - до 439,2 млрд грн. Общий объем государственного и гарантированного государством долга вырос до 545,1 млрд грн. Расходы на погашение и обслуживание государственного долга по сравнению с первым полугодием 2012 года выросли на 5,3 млрд грн, или 12,0% - до 49,8 млрд грн», - указано в сообщении.

По оценкам Счетной платы, невыполнение государственного бюджета обусловлено сокращением деловой активности в условиях падения инвестиционной привлекательности и недостаточного банковского кредитования, и индекса роста потребительских цен, который ниже учтенного при утверждении госбюджета. «Актуальным является уменьшение централизации ресурсов в государственном бюджете для максимального расширения доходной базы местных бюджетов за счет увеличения части общегосударственных налогов», - отмечается в сообщении.

По оценкам ведомства, необходимо принимать меры по активизации экономики и поиску дополнительных источников наполнения бюджета, которые будут способствовать формированию реалистичных показателей госбюджета на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, первичный дефицит госбюджета Украины, за исключением расходов на обслуживание госдолга, в январе-июле 2013 года составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Беларусь и Казахстан могут ввести утилизационный сбор на автомобили

Белоруссия и Казахстан рассматривают возможность введения утилизационного сбора на транспортные средства для синхронизации политики с Россией, общая модель по таможенным пошлинам и утилизационному сбору на автомобили будет подготовлена до конца года, сообщил журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, пишет ПРАЙМ.

Он пояснил, что в настоящее время Казахстан и Белоруссия применяют повышенные ставки импортных пошлин на автомобили, которые были в России до вступления в ВТО. "Мы (ЕЭК) свои решения (по пошлинам) поправим, если Казахстан и Белоруссия введут свой аналог утилизационного сбора. У нас будет единое пространство в этой части", - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов, собираются ли Белоруссия и Казахстан вводить свои утилизационные сборы, Слепнев отметил, что "обсуждается некая синхронизация политики, чтобы избежать дискриминации, чтобы никто из третьих стран не чувствовал себя дискриминированным". Слепнев добавил, что ЕЭК подготовит общую модель к концу года, то есть к моменту вступления в силу в России нового решения по утилизационному сбору.

Российский парламент принял закон, согласно которому отечественные автопроизводители будут уплачивать утилизационный сбор наравне с иностранными. При этом утилизационный сбор распространяется на транспортные средства, ввозимые с территорий Белоруссии и Казахстана.

"Мы в рамках совета ЕЭК эту тему обсуждаем, потому что это не только отношения России с ВТО, но и отношения внутри Таможенного союза, отношения с Казахстаном и Белоруссией. Разговор идет о том, как сохранить единство рынка и не построить барьеры по такой чувствительной теме, как торговля техникой. Здесь идут достаточно бурные дискуссии, предлагаются разные варианты с тем, чтобы соблюсти правила ВТО. Уверен, что такие решения найдутся", - пояснил Слепнев.

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Уровень безработицы в Украине снизился

Уровень безработицы в Украине в сентябре 2013 года уменьшился по сравнению с прошлым месяцем до 1,5% с 1,6% от общего количества трудоспособного населения, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в сентябре составило 422,1 тыс. человек против 435,4 тыс. в августе.

Количество безработных, получающих пособие, в сентябре составило 326,9 тыс. человек против 339,4 тыс. человек в августе. При этой средний размер пособия в сентябре составил 1108 грн, что на 28 грн меньше показателя августа.

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в сентябре составил 48 человек против 49 человек в августе.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в августе 2013 года остался на уровне прошлого месяца - 1,6% от общего количества трудоспособного населения.

В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест.

Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.

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Численность населения Украины уменьшилась до 45,46 млн человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2013 года составила 45,461 тыс. человек, что на 3,3 тыс. меньше показателя на 1 августа текущего года и на 97,4 тыс. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, естественное сокращение населения в январе-августе этого года составило 109,9 тыс. человека. Коэффициент естественного прироста составил «минус» 3,6 на тысячу жителей Украины.

По информации Госстата, прирост населения за этот период наблюдался в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и в Крыму. В остальных областях - сокращение количества жителей.

По состоянию на 1 сентября численность городского населения составляла 31,057 млн человек, сельского — 14,224 млн человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения в Украине по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 464 тыс. 917 человек. По сравнению с данными на 1 июля, количество жителей Украины сократилось на 4 тыс. 895 человек.

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.

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Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог

Президент Украины Виктор Янукович поручил разработать программу строительства местных дорог на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета регионов в городе Борисполь (Киевская область).

По его словам, состояние дорожной инфраструктуры является одним из наиболее болезненных вопросов в стране.

«Без качественного строительства дорог, без качественного ремонта дорог нам дальше содержать дорожное хозяйство невозможно… Надо в 2014 году иметь отдельную программу строительства местных дорог», - отметил Янукович.

Кроме того, он напомнил, что в минувшие годы очень много дорог было разрушено по причине ненадлежащего отношения к этому вопросу.

Как отметил Янукович, одной из главных проблем дорожной инфраструктуры является то, что железнодорожники излишне повысили тарифы на грузоперевозки и грузы стали чаще перевозить на крупногабаритном автомобильном транспорте.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым планируется передать автодороги общего пользования местного значения в управление местным органам власти.

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Российская экономика продолжает стагнировать

Российская экономика стагнировала в третьем квартале, и вряд ли дотянет даже до пересмотренного прогноза едва заметного роста на 1,8% по итогам года, сказал замглавы Минэкономики Андрей Клепач.

"Предполагалось, что нам удастся переломить тенденцию к торможению экономического роста и к той стагнации, которую мы сейчас наблюдаем, по сути дела не только в первом полугодии, но и в третьем квартале с почти нулевым ростом ВВП", - сказал Клепач депутатам Госдумы в среду, передает Reuters.

"По этому году оценка - 1,8%. И это, я бы сказал, оптимистическая оценка, экстраполяция дает рост ВВП примерно на 1,5-1,6%. Но мы ориентировались на то, что в конце года произойдет оживление, в первую очередь, в части инвестиционного спроса", - отметил замглавы Минэкономики.

УНИАН