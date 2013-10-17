Производство электроэнергии в Украине сократилось на 2,6%

Производство электроэнергии в Украине за январь-сентябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,6% - до 141,9 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 2,3% - до 14,7 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 44%, за январь-сентябрь 2013 года сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9% - до 61,2 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за указанный период сократили генерацию на 4,5% - до 68,3 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем производства на 43% - до 11,6 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за 9 месяцев 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 92,9% - до 0,9 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине за январь-август 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 126,9 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Украине за январь-июль 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,4% - до 112 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.