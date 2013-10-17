Кожара и Лавров встретятся 28 октября в Ростове-на-Дону

Москва. 28 октября в Ростове-на-Дону пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и России Леонида Кожары и Сергея Лаврова, которые проведут восьмое заседание подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил директор Департамента информации и печати МИД России Александр Лукашевич.

«В рамках заседания подкомитета пройдет обзор всех вопросов, входящих в компетенцию различных подкомиссий. Напомню: в рамках этого подкомитета действуют подкомиссии – по вопросам взаимодействия и борьбе с новыми вызовами и угрозами, урегулированию региональных конфликтов, Азово-Керченское урегулирование, пограничная и консульская тематика, а также сотрудничество в международных организациях», - сказал Лукашевич.

По его словам, министры также обсудят другие темы двухсторонней повестки, а также важнейшие международные проблемы, в частности, по европейской безопасности.

Он напомнил, что Украина в этом году председательствует в ОБСЕ и готовит очень важное заседание Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ в Киеве в декабре этого года.

По словам Лукашевича, особое внимание будет уделено Приднестровскому урегулированию.

«Предстоящая встреча министров свидетельствует об активном политическом диалоге между внешнеполитическими ведомствами России и Украины», - подчеркнул Лукашевич.