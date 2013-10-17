Соглашение с ЕС ускорит реформы в Украине - Арбузов

Брюссель. Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что ожидаемое подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом станет катализатором экономических и демократических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом в Брюсселе.

Арбузов сказал: "Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС станет катализатором дальнейшего проведения широкомасштабных реформ, усиления демократического развития и верховенства права".

"Украина берет на себя беспрецедентный объем обязательств. И мы активно готовимся к их выполнению", - сказал он.

"Программа имплементации соглашения - это комплексная дорожная карта системного реформирования нашей экономики. Мы осознаем тот большой объем работы, который нужно выполнить, и надеемся на поддержку ЕС", - сказал первый вице-премьер.

После встречи c де Гухтом Арбузов, ссылаясь на слова еврокомиссара, сообщил журналистам, что после подписания Соглашения об ассоциации и после обретения ассоциированного членства в ЕС украинская экономика через некоторое время прибавит к своему ВВП 6%.

Он признал, что остаются некоторые нерешенные вопросы перед саммитом "Восточного партнерства", который должен состояться в Вильнюсе 28-29 ноября, и что Киев рассчитывает решить все спорные вопросы с тем, чтобы подписать Соглашение об ассоциации и соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

"Чувствуется, что мы (Украина и ЕС - УНИАН) понимаем друг друга. Мы движемся. Главное - не стоять на месте", - заявил Арбузов.

"Я объяснил вопросы, которые сейчас решаются. Я объяснил некоторые проблемные вопросы. Мне кажется, что мы друг друга поняли - и это главное", - считает он.

Отвечая на вопрос о готовности Киева к саммиту, Арбузов сказал, что Украина "полностью готова". "Те вопросы, которые перед нами ставили, мы уже решили или решаем сейчас", - сказал он.

Арбузов в Брюсселе также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Напомним, соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина планирует подписать на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября этого года.