Онищенко: Вы до сих пор считаете, что Киев - мать городов русских?

Скандально известный главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во время рабочего совещания в Киеве ошарашил своего украинского коллегу Сергея Орехова вопросом «считают ли до сих пор украинцы, что Киев - мать городов русских?».

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Геннадий Онищенко принял участие в пятом заседании Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ, которое прошло в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, свое выступление Онищенко начал с вопроса, адресованного своему коллеге из Украины, главе Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергею Орехову.

«Мы сегодня собрались здесь, в славном городе Киеве. Некогда говорили, «Киев - мать городов русских», сейчас вы уже так не говорите?», - ошарашил Онищенко украинского коллегу. На вопрос Орехов неуверенно ответил: «Говорим». После короткой паузы глава Роспотребнадзора улыбнулся и негромко сказал украинскому коллеге: «ну-ну».

Кроме того, во время пятнадцатиминутного общения с журналистами Онищенко посетовал, что не успел нормально позавтракать.

«Сегодня я из Москвы. Я пришел с работы без 5 три утра. Попил чай, если это можно считать завтраком», - сказал он.

При этом Онищенко уклонился от ответа на вопрос журналиста, пил ли он сегодня чай с украинскими конфетами в Киеве. Кстати, по инициативе Онищенко, первая часть заседания совета не прерывалась на кофе-брейки.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Роспотребнадзора успевал не только давать ответы, но и делать замечания представителям СМИ. Так, журналистке телеканала он посоветовал не крутиться и слушать внимательно, когда он отвечает на ее вопрос.

«Деточка, смотри на меня. Ты задала вопрос, тогда послушай ответ на него. Слышишь? Все, спасибо», - упрекнул журналистку Онишенко.

Глава Роспотребнадзора также упрекнул журналиста, который попытался задать вопрос раньше другого телеканала и попросил «соблюдать очередь».

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко запомнился тем, что за последний год поставил под сомнение качество продукции многих стран. К примеру, в сентябре, когда Беларусь арестовала российского бизнесмена, Онищенко на следующий день усомнился в качестве молочной продукции из этой страны.

Не так давно санврач России также запретил импорт молочной продукции из Литвы. Это случилось за несколько месяцев до проведения Вильнюсского саммита, на котором Украина может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и против чего яростно выступает Россия.

Летом Онищенко запретил поставки в Россию кондитерской продукции украинской корпорации Roshen. В предыдущие годы Онищенко запомнился запретами на поставки в Россию вин из Грузии и Молдавии, овощей из Египта. Кроме того, в 2011 году Онищенко пытался запретить использовать труд рабочих из Таджикистана, поскольку, по его словам, они являлись разносчиками таких заболеваний, как ВИЧ и туберкулез.

Онищенко возглавляет Роспотребнадзор с 2004 года.

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