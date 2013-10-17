Янукович обещает подписать закон, разрешающий выезд Тимошенко за границу

Президент Украины Виктор Янукович обещает подписать закон, согласно которому экс-премьер-министру Юлии Тимошенко будет разрешено выехать за границу на лечение.

Об этом он заявил на брифинге в Светлодарске Донецкой области, отвечая на вопрос УНИАН.

Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нужный закон, и пока нет закона, который бы позволил выехать Тимошенко за рубеж.

«Как только этот вопрос будет решен в парламенте и на стол мне ляжет соответствующий закон, естественно, я его подпишу», - сказал Президент.

При этом Янукович добавил, что саму процедуру выезда за границу Тимошенко уже решит суд, поэтому какова она будет, он сказать пока не может.

По словам Януковича, очень многое по этому вопросу он узнает от журналистов, и у него нет личного контакта с Тимошенко.

Как отметил Президент, консультанты ему говорили, что этот закон «нужно было сделать давно, полтора года назад».

Но Янукович заявил, что в том, что закон не был рассмотрен и подписан, «виновата только оппозиция, которая не захотела тогда его рассматривать».

Как сообщал УНИАН, по словам представителя специальной Мониторинговой миссии Европарламента экс-президента Польши Александра Квасневского, ЕС предложил Президенту Украины Виктору Януковичу применить в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко процедуру «частичного помилования».

Ранее вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано в случае, если экс-премьер Юлия Тимошенко не будет освобождена до 21 октября.