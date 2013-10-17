Попов и Собянин начинают новий этап в сотрудничестве Киева и Москвы

Москва. Председатель КГГА Александр Попов и мэр Москвы Сергей Собянин намерены подписать соглашение о сотрудничестве двух столиц на 2014-2015 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Собянин сказал в мэрии Москвы на встрече с Поповым в рамках Дней Киева в российской столице.

«Я должен констатировать, что все пункты нашей программы, все соглашения практически полностью выполняются, поэтому наступила насущная необходимость подготовить новые документы о новом этапе сотрудничества - на 2014-2015 годы», - сказал Собянин и добавил, что сейчас действует аналогичное соглашение о сотрудничестве на 2011-2013 годы.

Он предложил Попову подписать сегодня меморандум о подготовке такой новой программы.

Собянин выразил надежду, что следующий этап сотрудничества двух столиц будет не менее плодотворным, не менее конкретным и внесет свой вклад как для москвичей, так и для киевлян.

Он подчеркнул, что встречи проходят регулярно между представителями двух столиц, что говорит о большом интересе Киева и Москвы друг к другу, так как их связывают тесные культурные, экономические и исторические корни.

По словам Собянина, товарооборот только между Москвой и Украиной составляет около 5 млрд долларов ежегодно.

В свою очередь Попов подчеркнул, что отношения между двумя столицами носят побратимский характер.

«Я очень рад, что тот договор, который мы подписали три года назад, успешно реализован, я это подтверждаю, но впереди еще больше интересных проектов», - сказал Попов и подчеркнул, что будущее сотрудничество будет успешным.

Также руководители двух столиц подписали совместное заявление о сотрудничестве.