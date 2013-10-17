Анонс на 18 октября

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк посетит оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный». Министр ознакомится с ценовой ситуацией на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, ответит на вопросы журналистов.

* Состоится Всеукраинский аграрный форум, в котором примут участие фермеры, сельскохозяйственные производители, переработчики, представители аграрных компаний со всех регионов Украины и руководители всех национальных ассоциаций АПК. Планируется рассмотреть следующие вопросы: О ценовой политике на рынке аграрной продукции; О государственной поддержке сельскохозяйственных производителей; О налоговых новациях в АПК и их влиянии на отрасль сельского хозяйства Украины; О перспективах введения оборота земель сельскохозяйственного назначения и проблемах государственной регистрации прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

* Состоится круглый стол на тему: "Инвестиционный имидж Украины: есть ли прогресс?". Участники: Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги, глава комитета по инвестиционному имиджу Общественного совета МЭРТ, партнер Агентства PR - Service, к.э.н.; Эдуард Золотухин, директор компании "Research & Вranding Group"; Евгений Копатько, руководитель компании "Research & Вranding Group"; Олег Устенко, директор международного центра Блейзера; Алексей Гончарук, президент ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", член комитета защиты прав кредиторов Ассоциации НАБУ, доктор философии в области права; Анатолий Баронин, директор аналитической группы "Da Vinci AG"; Виктор Коваленко, директор департамента инвестиционно -инновационной политики и развития государственно - частного партнерства Минэкономразвития; Вадим Браиловский, соучредитель, ген.директор, управляющий партнер "European Capital Management".

* Под председательством министра социальной политики Украины Натальи Королевской состоится Всеукраинское совещание по вопросам занятости.

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