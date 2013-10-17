ТОП-10 (17 октября)

Конституционный Суд: при рассмотрении дел о выплате зарплаты срок давности не применяется

Обама подписал закон о предотвращении дефолта

Россельхознадзор запросил информацию о поставщиках молочной продукции для Roshen

Промпроизводство в сентябре сократилось на 5,6%

Миссия МВФ начала работу в Украине

Нацбанк обязал банки продавать 50% поступлений на счета клиентов в форме инвестиций

Аграрный сектор будут развивать по новой Стратегии

Около 3% украинцев проживают за чертой бедности - демограф

Кабмин пока не решился перенести срок снижения ставок НДС и налога на прибыль

Украина значительно сократила производство бензина и дизтоплива

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Конституционный Суд: при рассмотрении дел о выплате зарплаты срок давности не применяется

Обращение работника в суд с иском о взыскании зарплаты, в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда, не ограничивается каким-либо сроком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, суд принял такое решение 15 октября по результатам конституционного обращения физического лица.

При этом, как отмечается в решении суда, под зарплатой подразумеваются все выплаты, на которые работник имеет право в соответствии с условиями трудового договора и существующим законодательством, независимо от того, было ли осуществлено работодателем начисление таких выплат.

"В аспекте конституционного обращения положения части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины в системной связи с положениями статей 1, 12 Закона Украины "Об оплате труда" от 24 марта 1995 г. с изменениями необходимо понимать так, что в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда не ограничивается каким-либо сроком обращение работника в суд с иском о взыскании заработной платы, которая ему принадлежит, то есть всех выплат, на которые работник имеет право в соответствии с условиями трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством, в том числе за время простоя, который имел место не по вине работника, независимо от того, было ли осуществлено работодателем начисления таких выплат", - говорится в решении КСУ.

Как сообщал УНИАН, физическое лицо - Людмила Присяжнюк - просила КСУ разъяснить положения Кодекса законов о труде Украины и Закона "Об оплате труда" на предмет того, относится ли оплата вынужденного простоя, произошедшая не по вине работника, к понятию «надлежащая работнику заработная плата», и должны ли применяться сроки исковой давности при рассмотрении дел о выплате зарплаты, в частности, за вынужденный простой, который произошел не по вине работника.

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Обама подписал закон о предотвращении дефолта

Президент США Барак Обама подписал закон, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт.

Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает финансирование госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат Конгрессу о результатах к 13 декабря.

Ранее сенат и палата представителей Конгресса США после долгого противостояния приняли компромиссный законопроект, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт. Голосование завершилось менее чем за два часа до наступления 17 октября - дня, когда, по данным Минфина, в американской казне могло не остаться средств на выполнение внешних обязательств.

При голосовании в сенате законопроект поддержал 81 законодатель, против высказались 18. В контролируемой республиканцами палате представителей за принятие документа проголосовали 285 конгрессменов, против - 144.

Причиной нынешнего кризиса стали разногласия по поводу реформы здравоохранения - одной из важнейших инициатив Обамы. Республиканцы в конце сентября отказались утверждать бюджет без пунктов о ее отмене или переносе сроков вступления в силу. В итоге с начала нового финансового года 1 октября федеральные органы власти были частично закрыты: нарушилась работа министерств и ведомств, перестали работать музеи и национальные парки.

Противостояние двух партий в Конгрессе также поставило под угрозу возможность госзаимствований и выполнение внешних обязательств. Республиканцы грозили не повысить потолок госдолга, составляющий сейчас 16,7 трлн долларов. Оппоненты Обамы предлагали не повышать потолок госдолга, а сокращать расходы, однако перед угрозой дефолта им пришлось идти на уступки.

Дефолт одного из самых надежных в мире заемщиков мог привести к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой депрессии и катастрофическим последствиям, отмечали в Минфине.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch поставило суверенный рейтинг США на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что прекращение финансирования госучреждений обошлось американской экономике как минимум в 24 млрд долларов.

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Россельхознадзор запросил информацию о поставщиках молочной продукции для Roshen

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) запросила в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины информацию о предприятиях, поставляющих молочную продукцию для компании Roshen, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В запросе выражается просьба о представлении информации о предприятиях, поставляющих молочную продукцию в адрес компании Roshen для производства кондитерской продукции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

16 октября во время 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии было принято решение, что Роспотребнадзор приступит к проверке украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen в понедельник, 21 октября.

17 октября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что работа инспекции Роспотребнадзора по проверке украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen завершится до 4 ноября.

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Промпроизводство в сентябре сократилось на 5,6%

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к августу 2013 года спад промпроизводства замедлился до 0,4%. В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

По данным Госстата, в сентябре 2013 года по отношению к сентябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в изготовлении основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 7,5% (по сравнению с августом т.г. - на 14,4%), добыче металлических руд - на 7,3% (0,9%), производстве изделий из древесины - на 0,8% (спад на 3,5%). В распределении электроэнергии, газа и пара в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года также зафиксирован рост на 3,6%, при этом по сравнению с августом текущего года спад составил 2,5%.

Остальные отрасли в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции - на 19,7% (10,3%), машиностроении - на 16,2% (рост на 2,1%), производстве пищевых продуктов - на 12,8% (рост на 6,1%), производстве мебели - на 8,3% (3%), производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 7,8% (5,5%), металлургии - на 5,2% (2,6%), текстильном производстве - 4,7% (рост 5,9%), производстве кокса - на 2,9% (5,8%), добыче сырой нефти - на 2% (1,8%), добыче угля - на 1,4% (3%).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину 17 октября, как и планировалось ранее, сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине.

По словам собеседника агентства, миссия МВФ уже приступила к работе.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева планировала прибыть в Украину 17 октября.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

В июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия МВФ.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

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Нацбанк обязал банки продавать 50% поступлений на счета клиентов в форме инвестиций

Национальный банк Украины обязал банки продавать 50% поступлений на счета резидентов и иностранных инвесторов в форме иностранных инвестиций в Украину, говорится в письме НБУ от 16 октября №29-113/18005.

Согласно письму, текстом которого располагает УНИАН, требования Нацбанка по обязательной продаже распространяются на поступления средств на счета резидентов и иностранных инвесторов в форме иностранных инвестиций в Украину. Также обязательной продаже подлежат поступления на счета резидентов за пределами Украины, открытые на основании индивидуальных лицензий Нацбанка, и возврат собственных средств юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, ранее перечисленных по внешнеэкономическим договорам и полученным обратно в связи с невыполнением таких договоров.

В то же время, средства, поступившие на счета резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или агентским соглашениям, подлежат обязательной продаже в случае, если право собственности на эти средства принадлежит этим посредникам, в противном случае - обязательная продажа осуществляется после перечисления на счета владельца средств.

Также регулятор отметил, что обязательная продажа распространяется на поступления в адрес постоянного представительства с местонахождением на территории Украины, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Поступления на счета морских агентов не подлежат обязательной продаже, если право собственности на денежные средства не принадлежит таким морским агентам. При этом, к поступлениям на счета дипломатических представительств и консульских учреждений требования по обязательной продаже не применяются, учитывая требования Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских отношениях.

Обязательная продажа распространяется на поступления по собственным операциям банка по внешнеэкономическим договорам, кроме платежей на международных рынках по межбанковским кредитам и депозитам, торговле валютой и банковскими металлами. В то же время, если банк получает комиссионное вознаграждение в валюте из-за рубежа в рамках договоров с международными платежными системами, такие поступления подлежат обязательной продаже на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №381 от 25 сентября расширил действующие требования по обязательной продаже валюты. В частности, действие нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте распространяется не только на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам, но и на все поступления в иностранной валюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, данная норма также распространяется на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам. По словам замглавы Нацбанка Бориса Приходько, Нацбанк готовит необходимые разъяснения на многочисленные вопросы банков по этому постановлению.

Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, в рамках Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке.

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Аграрный сектор будут развивать по новой Стратегии

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал разработанную Министерством аграрной политики и продовольствия Стратегию развития аграрного сектора до 2020 года, сообщила пресс-служба министерства.

По словам главы ведомства Николая Присяжнюка, Стратегия предусматривает рост валового производства продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, экспорта – на 3-4% ежегодно, а валовой сбор зерновых к 2020 году - на уровне 80 млн тонн.

«Принятие Стратегии позволит, прежде всего, нарастить объемы валового производства продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, увеличивать объемы экспорта продукции АПК на 3-4% ежегодно. А за счет внедрения инновационных технологий, качественных семян, технического переоснащения вал зерновых составит до 80 миллионов тонн», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Кроме того, реализация Стратегии должна повлечь за собой приток инвестиций в украинский АПК, помочь развитию племенного и семенного бизнеса и технической модернизации отрасли.

Документ также декларирует сохранение специального режима налогообложения для селообразующих хозяйств, однако предусматривает действие фиксированного сельскохозяйственного налога с дифференциацией ставки по категориям хозяйств и видам деятельности.

Вместе с тем, одним из основных заданий Стратегии Минагропрод называет поддержку малых и средних сельхозпроизводителей. Одной из целей программы является повышение доходов таких товаропроизводителей в 1,8-2 раза. Кроме того, реализация Стратегии предусматривает государственную помощь аграриям в доступе к дешевым финансовым ресурсам.

Как сообщал УНИАН, рост валового производства продукции сельского хозяйства в 2013 году Минагропрод оценивает на уровне 9-11%. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году ожидается на уровне 60 млн тонн, что превысит предыдущий рекорд независимой Украины в 2011 году, когда страна собрала урожай в 56,7 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году.

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Около 3% украинцев проживают за чертой бедности - демограф

Около 3% украинцев проживают за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующий отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Людмила Черенько.

«2,9% украинцев живут за чертой бедности, это около 20 грн в сутки», - сказала она.

По словам Черенько, по данным первого квартала 2013 года, в Украине проживает 25,6% бедных, что меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Эксперт сообщила, что, согласно данным исследования бедности в 2012 году, центром бедности в стране являются северо-западный и южно-центральный регионы, а более благополучная ситуация - в центре и на востоке.

Черенько отметила, что гендерный фактор показателя бедности работает лишь в старших возрастных группах - 75+. В частности, сверхвысокий риск бедности в возрасте 75+ именно среди женщин. «В этом возрасте в основном женщины преклонных лет остаются одни, а пенсия у них значительно ниже, чем у мужчин», - объяснила Черенько.

По ее словам, в остальных возрастных группах практически нет разницы в показателях между мужчинами и женщинами, поскольку бедность - явление семейное. «Мужчины больше зарабатывают, у них выше пенсии, но бедность определяется на уровне домохозяйств, когда все приносят свои доходы в один котел, и здесь гендерный принцип не работает», - сказала эксперт.

Также, по ее словам, группой риска являются молодые люди, которые начинают создавать семьи и рожать детей.

Как сообщила Черенько, благополучный период у украинцев наступает в 45 лет как для мужчин, так и для женщин. «Это золотой период, который продолжается до 65 лет. Эти 20 лет - это период, когда риски бедности минимальны, когда дети уже сами зарабатывают деньги, а впоследствии еще добавляются пенсионные доходы к доходам от занятости», - сказала она.

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Кабмин пока не решился перенести срок снижения ставок НДС и налога на прибыль

Решение о возможном переносе срока снижения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль в правительстве еще не принято.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабинета министров сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы еще по этому поводу дискутируем», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подтвердил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость с 1 января 2014 года до 17% с нынешних 20% и налога на прибыль до 16% с нынешних 19%, как того требуют положения Налогового кодекса, из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда, также не поддержавшего планов по снижению ставок НДС.

По его словам, в случае снижения налоговых ставок ожидаемый убыток для бюджета Украины эквивалентен примерно 7% от общего объема доходов бюджета в текущем году.

Вместе с тем, Клименко подчеркнул, что этот вопрос прорабатывается не только на уровне правительства, но и при непосредственном участии бизнеса, а также с привлечением экспертов МВФ. Министр также указал, что правительство работает над поиском дополнительных источников поступлений в бюджет.

Напомним, снижение ставок налогов предусмотрено Налоговым кодексом Украины, принятым в 2010 году и вступившим в силу в 2011 году.

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Украина значительно сократила производство бензина и дизтоплива

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 43,5% - до 729 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в сентябре текущего года сократилось по сравнению с сентябрем 2012 года на 28% - до 71,3 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 9 месяцев 2013 года составило 703 тыс. тонн, что на 35,9% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом производство дизельного топлива в сентябре сократилось по сравнению с сентябрем 2012 года на 24,7% - до 73,2 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-сентябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 40,2% - до 375 тыс. тонн. В сентябре 2013 года производство мазута составило 46,5 тыс. тонн, что на 60,9% больше, чем в сентябре 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 44,8% - до 658 тыс. тонн, в январе-июле - на 46,5% - до 584 тыс. тонн

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,8 млн тонн, что на 37,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.