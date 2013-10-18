Киев занял 73 место среди 100 городов по уровню репутации

Киев оказался на 73-м месте среди 100 стран, которые оценивались в рейтинге городов, составленном международной организацией Reputation Institute уже в четвертый раз.

Возглавил рейтинг Сидней, который набрал 77,4 балла из 100, в первую пятерку вошли Торонто (76,9), Стокгольм (76,9), Вена (76,9) и Венеция (75,8).

Вместе с тем аутсайдерами рейтинга стали: Каир (46,1), Найроби (44,4), Карачи (43,5), Тегеран (32,1) и Багдад (28,5).

Киев расположился на 73-й позиции с 55,3 балла. Рядом со столицей Украины разместились: Сеул, Иерусалим, Шанхай, Йоханнесбург, Макау и Санто-Доминго.

Российская Москва на 90-м, Санкт-Петербург - на 58-м месте (сразу за Лас-Вегасом и Афинами).

В целом, в рейтинге Европа доминирует в мире по репутации своих городов. За ней идут города Северной Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, за ними – страны Латинской Америки, и в конце – Африка.

Авторы исследования отметили, что репутация страны влияет на репутацию ее городов. Как отмечают исследователи, в целом репутация города немного выше, чем страны в целом.

Исследование охватывает 100 наиболее уважаемых городов на основе высокого уровня доверия, уважения, а также восприятия 13 признаков, сгруппированных в трех критериях: уровень экономики (присутствие штаб-квартир известных международных компаний, технологическое развитие, финансовая стабильность), внешний вид (безопасность и привлекательность города), эффективное руководство (благоприятные условия для ведения бизнеса, прогрессивная социальная, экономическая и экологическая политика).