Янукович подписал евроинтеграционные изменения в Таможенный тариф

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Таможенный тариф Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 сентября приняла евроинтеграционный Закон “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Законом предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые товары, в частности производственное оборудование, которое не производится в Украине.

Принятый закон перестраивает Таможенный тариф с гармонизированной системы описания и кодирования (ГС) 2007 года на ГС-2012, которой пользуются в большинстве стран мира, в том числе в ЕС. Помимо этого, закон предусматривает снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров. В частности, в ходе обсуждения глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник отметил, что Комитет в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению учел предложения парламентариев, принятые после первого чтения проекта закона.

Учтены в общей сложности более десятка предложений, предусматривающих, например, установление нулевой ставки пошлины на импорт частей железнодорожных вагонов, которые не производятся в Украине, а также на оборудование для производства обоев, которое тоже не производится в Украине. При этом повышена до 10% ставка пошлины на импорт водонагревателей, аналоги которых производятся в Украине, кроме того, остались в силе ставки пошлин на металлолом (5%) и поливинилхлорид (0%).

Кроме того, ввозная пошлина на некоторые морепродукты снижена с 20% до 15%, а на приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара - с 15% до 10%. С 6% до 5% уменьшена пошлина на моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей и новые легковые автомобили с объемом двигателя более 3 тыс. куб. см. С 8% до 7,5% снижена пошлина на лодки и моторные катера.