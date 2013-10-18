Уволен председатель Госслужбы по вопросам защиты персональных данных
15:57, 18 октября 2013Разное
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Президент Украины Виктор Янукович уволил Алексея Мервинского с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом Янукович уволил Алексея Фещенко с должности первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.
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