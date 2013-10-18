Уволен председатель Госслужбы по вопросам защиты персональных данных

Президент Украины Виктор Янукович уволил Алексея Мервинского с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Янукович уволил Алексея Фещенко с должности первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter