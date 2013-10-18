ТОП-10 (18 октября)

Председатель АМКУ считает необходимым усилить контроль за господдержкой бизнеса

Экспорт украинской курятины в ЕС может начаться в ноябре

Канада приостановила переговоры о свободной торговле с Украиной

Янукович подписал евроинтеграционные изменения в Таможенный тариф Украины

Уровень безработицы в Украине сократился до 7,5%

Продукция Roshen безопасна - посол РФ в Украине

Янукович подписал евроинтеграционные изменения в Таможенный тариф

Кабмин подаст проект бюджета-2014 в Раду в конце ноября

Украина за 9 месяцев импортировала газа на 7,6 млрд долл.

Объем субсидий на оплату коммунальных услуг снизился на 21,5%

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Председатель АМКУ считает необходимым усилить контроль за господдержкой бизнеса

Председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко считает необходимым усилить контроль за государственной поддержкой бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг, 17 октября, во время совещания в Черниговской облгосадминистрации в ходе рабочего визита в Чернигов.

По его словам, усиление контроля за любыми формами поддержки бизнеса является одним из обязательств, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. И поэтому вносятся соответствующие изменения в украинское законодательство.

"Любая форма поддержки бизнеса со стороны бюджета будет мониториться, чтобы все были в равных условиях", - сказал Цушко. Он уточнил, что первым шагом станет своеобразная инвентаризация государственной помощи предприятиям, чтобы определить, какие из них имеют дотации, отсрочки платежей или льготы.

Цушко отметил, что Антимонопольный комитет будет предоставлять свои выводы после проведения мониторинга государственной помощи предприятиям.

"Это европейская норма, способствует развитию конкуренции", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщал, что Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне текущего года, а именно - 67,4 млрд грн, а также увеличить размер фонда развития регионов до 3,5 млрд грн против 1 млрд грн в 2013 году.

По словам министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, сохранение налоговых льгот напрямую зависит от эффективности этого механизма с точки зрения стимулов развития тех или иных отраслей.

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Экспорт украинской курятины в ЕС может начаться в ноябре

Украинские птицеводы начнут поставки курятины в Европейский Союз в ноябре текущего года, сообщил председатель совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах Всеукраинского аграрного форума он сказал журналистам: «Поставки (курятины в ЕС - УНИАН) будут в ноябре».

По словам Бакуменко, разрешение экспортировать яйца и яичные продукты в ЕС украинские производители должны получить до конца 2013 года.

Как сообщал ранее УНИАН, пазрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

Ранее агрохолдинг прогнозировал начало поставок в сентябре-октябре 2013 года.

По словам председателя правления «МХП» Юрия Косюка, в перспективе холдинг готов экспортировать в ЕС 30-50 тыс. тонн собственной продукции ежегодно.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.

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Канада приостановила переговоры о свободной торговле с Украиной

Канада приостановила переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с Украиной до тех пор, пока Киев не отзовет заявку на пересмотр пошлин в рамках своего членства во Всемирной торговой организации.

Как сообщили УНИАН в посольстве Канады в Украине, переговоры могут быть продолжены лишь после отзыва заявки.

“Отзыв Украиной своей заявки, поданной в ВТО, позволит Канаде продолжить двусторонние переговоры по торговым вопросам”, - говорится в комментарии посольства, переданном УНИАН в ответ на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с Канадой в конце 2009 г.

12 сентября 2012 года Украина подала заявку в ВТО о пересмотре импортных пошлин на 371 товарную линию.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

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Янукович подписал евроинтеграционные изменения в Таможенный тариф Украины

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Таможенный тариф Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 сентября приняла евроинтеграционный Закон “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Законом предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые товары, в частности производственное оборудование, которое не производится в Украине.

Принятый закон перестраивает Таможенный тариф с гармонизированной системы описания и кодирования (ГС) 2007 года на ГС-2012, которой пользуются в большинстве стран мира, в том числе в ЕС. Помимо этого, закон предусматривает снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров. В частности, в ходе обсуждения глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник отметил, что Комитет в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению учел предложения парламентариев, принятые после первого чтения проекта закона.

Учтены в общей сложности более десятка предложений, предусматривающих, например, установление нулевой ставки пошлины на импорт частей железнодорожных вагонов, которые не производятся в Украине, а также на оборудование для производства обоев, которое тоже не производится в Украине. При этом повышена до 10% ставка пошлины на импорт водонагревателей, аналоги которых производятся в Украине, кроме того, остались в силе ставки пошлин на металлолом (5%) и поливинилхлорид (0%).

Кроме того, ввозная пошлина на некоторые морепродукты снижена с 20% до 15%, а на приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара - с 15% до 10%. С 6% до 5% уменьшена пошлина на моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей и новые легковые автомобили с объемом двигателя более 3 тыс. куб. см. С 8% до 7,5% снижена пошлина на лодки и моторные катера.

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Уровень безработицы в Украине сократился до 7,5%

Уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда, в первом полугодии 2013 года сократился до 7,5% против 8,4% по итогам аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

«По оценкам Международной организации труда и по методологии МОТ, по итогам первого полугодия 2013 года у нас сократился уровень безработицы до 7,5%. Мы считаем этот показатель более чем удовлетворительным», - сказала Королевская.

При этом она сообщила, что по тем же оценкам МОТ уровень безработицы в Европе составляет порядка 11%.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Тогда же в Кабмине подчеркивали, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.

При этом ожидаемый уровень безработицы должен сократиться до 6,3% в 2017 году, а среди молодежи он составит 13% против 19% в 2012 году.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины, по методологии МОТ, в январе-июне составляло 1,7 млн человек.

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Продукция Roshen безопасна - посол РФ в Украине

Качество продукции Рошен не вызывает сомнений у Российской Федерации, она безопасна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам посол России в Украине Михаил Зурабов во время открытия украинско-российской гуманитарной гимназии в Киеве.

«Что касается продукции Roshen, нет проблем с качеством, она безопасна. Но есть проблемы, которые связаны с соблюдением технологии производства, с использованием некоторых ингредиентов, которые, например, не сертифицированы в соответствии с законодательством РФ», - сказал он.

Зурабов напомнил, что такая же ситуация была с украинскими сырами, когда временно запретили их ввоз на территорию России.

По словам посла, Россия заинтересована в том, чтобы у нее была возможность делегировать целый ряд контрольных функций аккредитованным украинским лабораториям, которые бы осуществляли контроль качества продукции перед поставкой в РФ «должным образом».

«Второй вопрос — более оперативное взаимодействие, связанное с аккредитацией перед поставками в РФ», - добавил посол РФ.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор должен приступить к инспекции украинских фабрик Roshen с 21 октября.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

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В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

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Янукович подписал евроинтеграционные изменения в Таможенный тариф

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Таможенный тариф Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 сентября приняла евроинтеграционный Закон “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Законом предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые товары, в частности производственное оборудование, которое не производится в Украине.

Принятый закон перестраивает Таможенный тариф с гармонизированной системы описания и кодирования (ГС) 2007 года на ГС-2012, которой пользуются в большинстве стран мира, в том числе в ЕС. Помимо этого, закон предусматривает снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров. В частности, в ходе обсуждения глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник отметил, что Комитет в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению учел предложения парламентариев, принятые после первого чтения проекта закона.

Учтены в общей сложности более десятка предложений, предусматривающих, например, установление нулевой ставки пошлины на импорт частей железнодорожных вагонов, которые не производятся в Украине, а также на оборудование для производства обоев, которое тоже не производится в Украине. При этом повышена до 10% ставка пошлины на импорт водонагревателей, аналоги которых производятся в Украине, кроме того, остались в силе ставки пошлин на металлолом (5%) и поливинилхлорид (0%).

Кроме того, ввозная пошлина на некоторые морепродукты снижена с 20% до 15%, а на приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара - с 15% до 10%. С 6% до 5% уменьшена пошлина на моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей и новые легковые автомобили с объемом двигателя более 3 тыс. куб. см. С 8% до 7,5% снижена пошлина на лодки и моторные катера.

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Кабмин подаст проект бюджета-2014 в Раду в конце ноября

Кабинет министров намерен подать проект госбюджета на 2014 год в Верховную Раду в конце ноября.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в эфире Первого национального телеканала.

"Мы пытаемся выйти на оптимальный бюджет 2014 года. Я думаю, что где-то во второй половине ноября эта работа будет завершена, и к концу ноября мы будем готовы представить бюджет в Верховную Раду", - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.

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Украина за 9 месяцев импортировала газа на 7,6 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 7,617 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в сентябре 2013 года составил 1,167 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 9 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 7,014 млрд грн - 92% от общего объема поставок. Импорт газа из Германии за отчетный период составил 296,354 млн долл., из Венгрии - 105,402 млн долл., их других стран - 200,867 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Николая Азарова, Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает резко сократить закупки российского газа, заключив контракты на его поставку из альтернативных источников (через территорию Венгрии, Словакии, Польши, а также Румынии).

На сегодняшний день Украине удалось наладить поставки природного газа с Польши и Венгрии, однако открытие наиболее перспективного маршрута – через Словакию на протяжении года тормозится из-за необходимости его согласования с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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Объем субсидий на оплату коммунальных услуг снизился на 21,5%

В январе-сентябре 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 67,3 млн грн, что на 18,4 млн грн (на 21,5%) меньше, чем в январе-сентябре 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 62,2 млн грн, в сельской – 5,1 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре 2013 года были назначены 677,4 тыс. семей (95,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 508,1 тыс., в сельской – 169,3 тыс. семей. По сравнению с январем-сентябрем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 68 тыс. (на 9,1%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2012 года увеличился на 41,1% – до 93 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Полтавской области – 156,7 грн и 122,5 грн соответственно, наименьший – в Закарпатской, Тернопольской и Херсонской областях (9-12,6 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 64,7 млн грн, что на 17,8 млн грн (на 21,6%) меньше, чем в январе-августе 2012 года.

УНИАН