Баланс недели: спад промпроизводства ускорился, Нацбанк "усиливает" стабильность гривни, отношения с Россией "перезагрузят"

На минувшей неделе в Киев прибыла миссия ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда. Переговоры продлятся 10 дней и будут посвящены оценке текущей экономической ситуации в рамках проведения постмониторингового контроля. Не исключено, что они коснутся и новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл.

От результатов переговоров зависит многое, в частности, с каким объемом золотовалютных резервов Украина приблизится к запланированным через полтора года президентским выборам и сможет ли в 2014 году удержать курс гривни. Попутно станет понятно, сможет ли страна рассчитывать на техническую помощь, в первую очередь, со стороны ЕС в объеме 610 млн евро. Евросоюз уже высказал свою заинтересованность в успехе переговорного процесса с МВФ. Хотя давно известно, что успех зависит от реализации властью Украины непопулярных шагов - повышение цены на газ для населения и введение гибкого курса национальной валюты.

Пока правительство Украины держит в данных вопросах «глухую оборону». На текущей неделе вице-премьер-министр Александр Вилкул в очередной раз заявил, что о пересмотре коммунальных тарифов для населения до конца года не может быть и речи. В свою очередь НБУ, в надежде удержать стабильность валютного курса посредством расширения предложения доллара на рынке, обязал банки продавать половину валюты, поступающей на счета резидентов и иностранных инвесторов, в форме инвестиций. По мнению экспертов, этот шаг вполне объясним с точки зрения использования всего арсенала инструментов для пополнения валютных резервов и сохранения стабильности гривни. Однако будет ли он правильно воспринят основными кредиторами и иностранными инвесторами, которые неустанно настаивают на прозрачности и прогнозируемости системы управления государственными финансами?

На макроуровне – без перемен

На минувшей неделе Государственная служба статистики обнародовала очередные данные по макропоказателям Украины. Так, в сентябре спад промышленного производства по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%. За 9 месяцев он составил 5,2%, в то же время год назад за аналогичный период промпроизводство выросло на 0,6%.

Положительные результаты деятельности демонстрируют только фармпроизводство (рост составил 7,5%), добыча металлических руд (7,3%), производство изделий из древесины (0,8%) и распределение электроэнергии, газа и пара (3,6% в сравнении с сентябрем 2012). Остальные отрасли пребывают в упадке. Причем химическая промышленность особенно - спад в сентябре составил 19,7%. Не отстают машиностроение (спад 16,2%) и пищепром (спад 12,8%). По мнению экспертов, падение производства такими темпами означает, что по итогам года Украина, вероятнее всего, не сможет получить даже минимальный рост экономики.

Между тем, дефицит внешней торговли товарами, согласно данным Госстата, в январе-августе сократился в 1,4 раза - до 7,4 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Но произошло это лишь благодаря сокращению импорта энергоносителей – нефти (на 81,4%) и газа (на 39,5%).

В целом импорт за 8 месяцев сократился на 12,4%, что отчасти компенсировало падение экспорта на 9,1%, обусловленное общим производственным спадом, в том числе в металлургии и химической промышленности – базовых отраслях украинского экспортного потенциала. Непосредственно в августе отрицательное сальдо внешней торговли практически не изменилось и повторило июльский показатель - 1,57 млрд долл.

На этом фоне весьма положительным фактором выглядит рост внутренней торговли – почти на 10% (до 638,1 млрд грн) за 9 месяцев года. По данным Госстата, оживление потребительского спроса зафиксировано в Волынской, Киевской, Запорожской областях, Киеве и Севастополе.

Еще один плюс – незначительное, но все же сокращение безработицы в сентябре - до 1,5% (с 1,6% в августе). В абсолютных цифрах количество безработных в сентябре составило 422,1 тыс. человек против 435,4 тыс. в августе. Вместе с тем, Госстат пока не обнародовал данные по безработице, рассчитанные по методологии Международной организации труда. Как правило, показатели от МОТ существенно отличаются в сторону увеличения.

Зато Госстат опубликовал отчет о численности населения Украины, согласно которому украинцев на 1 сентября насчитывалось 45,46 млн человек. Только за август украинцев стало меньше на 3,3 тыс. человек. При этом за 12 месяцев – с 1 сентября 2012 года по 1 сентября 2013 года – население сократилось на 97,4 тыс. человек.

России предлагают «перезагрузку» отношений

Основным политическим событием минувшей недели стал визит главы правительства Украины Николая Азаров в Россию. Пребывая на своей исторической родине – в городе Калуга, он сделал сразу несколько громких заявлений о дальнейшем сотрудничестве со стратегическим партнером, а по возвращении в Киев заговорил о «перезагрузке повестки дня двусторонних российско-украинских отношений» с точки зрения «прагматического сотрудничества, выгодного для обеих сторон».

Примером этого сотрудничества должно стать создание в течение ближайших месяцев Причерноморского зернового пула совместно с российскими и казахскими аграриями, а также разработка и реализация стратегии сотрудничества в космической отрасли и авиастроении на 10-15 лет, включающей проекты спасения единственного в Украине производителя самолетов – государственного предприятия «Антонов».

До 1 декабря профильные министерства и ведомства должны проработать с российскими партнерами «дорожные карты» по разблокированию торговых споров и совместных проектов кооперации.

«Перезагрузкой отношений» озаботился и прибывший в Киев руководитель Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Его недолгая пресс-конференция, проведенная совместно с главой Государственной инспекции по защите прав потребителей Украины Сергеем Ореховым, вызвала немалый ажиотаж и наверняка надолго запомнится украинским медиа.

«Укрзализныцу» ждут на рынке заимствований

Значимой корпоративной новостью минувшей недели стало сообщение о возможном возвращении на внешний рынок заимствований одной из крупнейших украинских компаний - Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Поиск средств продиктован необходимостью масштабного обновления подвижного состава и строительства инфраструктурных объектов на железной дороге. По мнению украинских банкиров, «Укрзализныця» может уже в начале следующего года повторить опыт размещения евробондов, имевший место несколько месяцев назад, когда на внешних рынках были размещены пятилетние облигации на сумму 500 млн долл. На бумаги, как ожидается, снова будет спрос.

Не менее знаковым стало и другое сообщение от железнодорожников. Как заявил координатор реформирования транспортной отрасли координационного совета по экономическим реформам при Президенте Украины Александр Кава, к концу 2015 года на базе «Укрзализныци» будет создано Публичное акционерное общество «Украинские железные дороги». Как ожидается, железные дороги станут субъектом хозяйствования, а административные функции будут переданы Мининфраструктуры.

Планы «Укрзализныци» были озвучены во время специализированного форума, посвященного проблемам развития транспортной инфраструктуры в Украине. Причем внимание к отрасли отнюдь не случайно: по данным Госстата, за 9 месяцев текущего года на фоне падения объемов производства наблюдалось сокращение как грузовых, так и пассажирских перевозок. Небольшой «плюс» по грузоперевозкам - 0,3% - продемонстрировали только автоперевозчики. Однако существенного положительного эффекта на цифру общего падения грузопотока данный показатель не оказал. В целом по стране грузоперевозки сократились на 4%, пассажирские – на 2,4%.

Кроме этого, за 9 месяцев т.г. сократился транзит российского газа в Европу и страны СНГ на 0,4% - до 62,5 млрд кубометров. Но в Украине выросла общая добыча газа – за 9 месяцев на 1,4%, до 15,2 млрд кубометров. Эксперты отмечают, что темпы роста незначительные, однако положительные значения фактических показателей добычи внушают оптимизм.

Леся Сафронова (УНИАН)