Пентагон начал передислокацию своих сил с базы Манас в Киргизии

Пентагон начал передислокацию своих сил из транзитного центра Манас в Киргизии и планирует передать объект местным властям к июлю 2014 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское оборонное ведомство.

"США ценят поддержку, которую Киргизия оказала усилиям американских и коалиционных военных по борьбе с терроризмом и достижению стабильности и безопасности в Афганистане, с уважением относятся к решению киргизского правительства завершить действие соглашения после более чем 12 лет его действия", - говорится в сообщении.

Как отмечает Пентагон, США продолжат развивать двусторонние отношения с Киргизией, поддерживать развитие демократии и экономики в этой стране.

Авиабаза США, позднее переименованная в Центр транзитных перевозок, была создана в декабре 2001 года и является основным транспортным и логистическим узлом для перевозки грузов и переброски сил антитеррористической коалиции в Афганистан. Власти Киргизии сочли, что договор о размещении американских военных в республике, действие которого заканчивается в середине 2014 года, продлевать не нужно в связи с решением руководства США к 2014 году завершить вывод основного контингента коалиционных сил из Афганистана.