Киргизстан предложил Японии и Южной Корее вступить в Таможенный союз

Вице-премьер правительства Киргизстана Джоомарт Оторбаев предложил Японии и Республике Корея присоединиться к Таможенному союзу. Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-службе киргизского правительства, об этом он заявил во время международной конференции в Сеуле "Глобальное сотрудничество в эру Евразии".

"Таможенный союз имеет все шансы стать эффективным членом Евразийского экономического союза, - приводит пресс-служба слова Оторбаева. - Я предлагаю Корее и Японии также вступить в Таможенный союз и расширить экономические возможности". Вице-премьер напомнил участникам форума, что страны Центральной Азии не имеют выхода к мировому океану, поэтому больше других заинтересованы в развитии Евразийской инициативы.

По его словам, в настоящее время в Киргизстане ведутся "активные дебаты по рискам" вступления республики в Таможенный союз. Как он считает, несмотря на жесткую конкуренцию, с которой придется столкнуться киргизским предпринимателям, вступление в союз должно позитивно сказаться на развитии рынка, в частности, с помощью расширения его территории и потенциальных партнеров по ведению бизнеса.

"У нас нет хорошо выстроенной логистической системы для более эффективного партнерства и торговли, - уточнил он. - Но мы обладаем человеческими ресурсами, отличными экспертами, а также энергетическими ресурсами, Центральная Азия могла бы стать важным звеном в Евразийской интеграции".

Киргизстан подал заявку на вступление в Таможенный союз два года назад. По словам министра экономики республики Темира Сариева, "дорожная карта" присоединения страны к объединению Белоруссии, Казахстана и России должна быть утверждена в ноябре нынешнего года.