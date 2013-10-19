Берлускони отстранили от государственных должностей на два года

Миланский суд постановил, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не будет иметь права занимать государственные посты в течение двух лет в связи с обвинениями в финансовых махинациях, сообщает Русская служба Би-би-си.

В октябре прошлого года бывший премьер был приговорен к четырем годам лишения свободы за финансовые махинации по делу вещательной корпорации Mediaset.

Берлускони может подать апелляцию. Решение суда должен утвердить Сенат.

77-летний политик не будет отбывать наказание в тюрьме в связи со своим возрастом.

Адвокаты также просят разрешить ему отбывать наказание в течение 12 месяцев, принимая участие в общественных работах, а не под домашним арестом.