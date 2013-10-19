Индия обвинила экипаж Seaman Guard Ohio в незаконном хранении оружия

Экипажу из 33 человек с судна Seaman Guard Ohio, задержанного в территориальных водах Индии, предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также незаконном приобретении топлива, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

На прошлой неделе береговая охрана Индии задержала в своих территориальных водах судно Seaman Guard Ohio, принадлежащее американской фирме AdvanFort и следовавшее под флагом Сьерра-Леоне. Его капитан не смог представить документов на оружие и объяснить, почему судно вошло в индийские воды Индии с таким грузом. По его словам, наличие оружия необходимо экипажу для защиты от сомалийских пиратов. Сообщалось, что на судне находилось 25 человек, в том числе 14 граждан Эстонии, шестеро британцев и трое украинцев.

По словам представителя фирмы AdvanFort Чако Томаса, полиция все еще занимается изучением корабельной документации. Американское посольство в Нью-Дели пока не комментирует ситуацию.

Американская компания AdvanFort специализируется на предоставлении охранных услуг, в частности, в проводке судов в опасных с точки зрения пиратства районах.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что индийская полиция 11 октября арестовала 35 членов экипажа задержанного судна Seaman Guard Ohio, в составе которого трое украинцев.

Судно принадлежит американской фирме AdvanFort, его команда не смогла объяснить, почему корабль вошел в воды Индии вблизи порта Тутикорина, писала индийская газета The Hindu. Как утверждают индийские власти, у людей, которые находились на борту судна, не было необходимых документов на огнестрельное оружие.

Индийские власти выясняют также, могло ли судно принимать участие в незаконной перевозке оружия. Команда заверила, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся оружие легальное.

15 октября в МИД Украины сообщили, что на борту судна находятся трое граждан Украины - капитан, старший помощник и охранник.

18 октября МИД Украины подтвердил информацию об аресте представителей охраны судна Seaman Guard Ohio.