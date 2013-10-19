Президент Чехии намерен поддержать сближение Украины с ЕС

Визит чешского президента Милоша Земана в Украину, который начнется завтра, 20 октября, должен стать выражением поддержки процесса сближения Украинского государства с Европейским Союзом и расширения экономического сотрудничества с 28 странами ЕС.

Об этом сообщает Радио Прага.

Также отмечается, что в Киеве глава Чехии встретится с Президентом Украины Виктором Януковичем, что станет главным пунктом трехдневного визита. Во время переговоров главы государств обсудят политические и экономические вопросы, включая развитие программы «Восточное партнерство». Президент Чехии намерен затронуть и вопрос содержания в тюрьме экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, говорится в сообщении.