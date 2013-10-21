Депутаты на этой неделе планируют рассмотреть ряд важных законопроектов

Верховная Рада на этом пленарной неделе планирует рассмотреть законопроект об организации и проведении в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня заседаний предусматривается во вторник, 22 октября, заслушать доклад правительства об участии Украины в деятельности по поддержке международного мира и безопасности в 2012 году, а также рассмотреть проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, о запрещении финансовых пирамид в Украине и о введении моратория на закрытие учебных заведений.

В среду, 23 октября, предусматривается рассмотрение ряда законопроектов, которыми ратифицируются соглашения между правительством Украины и правительствами других стран. В частности, предусматривается ратификация Протокола между правительствами Украины и Таджикистана об исключении отдельных товаров из режима свободной торговли, а также соглашения между правительствами Украины, России и Венгрии о перевозке ядерных материалов.

В четверг, 24 октября, предусматривается рассмотрение законопроекта об Общественном телевидении и радиовещании, законопроекта о свободе мирных собраний.

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В пятницу, 25 октября, ВР планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли.