Украина должна выполнить все условия ЕС до 18 ноября - глава МИД Польши

Варшава. Украинская власть для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе должна выполнить все выдвинутые ей условия до следующего заседания глав министров иностранных дел государств-членов ЕС, которое состоится 18 ноября.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью журналу Wprost, опубликованному сегодня.

Министр напомнил, что до запланированного на конец ноября саммита "Восточного партнерства" состоится всего два заседания глав МИД государств Евросоюза, одно из которых сегодня, а следующее – собственно, 18 ноября.

"Если на этой последней встрече министры решат, что не все условия были выполнены - а хватит одного голоса вето, - то позже уже не изменят свою позицию", - сказал Сикорский.

Министр напомнил, что решение проблемы выборочного правосудия в Украине является одним из условий для заключения ассоциации Украины с ЕС.

"Украина взяла бы на себя большой риск, если бы не учла мнения некоторых государств, таких как Нидерланды или Германия, которые считают дело Тимошенко символом выборочного правосудия. Президент Янукович точно знает, какой риск поражения взял бы на себя сразу перед финишем, если бы этого не решил", - сказал Сикорский.

Он отметил, что украинская власть еще ищет способ решения дела экс-премьера Юлии Тимошенко, назвав одним из возможных решений "частичное помилование", как в случае бывшего главы МВД Юрия Луценко.

Он также назвал Президента Украины Виктора Януковича "очень хорошим переговорщиком", но призвал учесть способ принятия решений в Евросоюзе.

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В то же время Сикорский не дал прямого ответа на вопрос, откажется ли ЕС однозначно подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, если Тимошенко останется заключенной.

"Польша считает, что эффективное лечение должны также получать заключенные, и нужно слушать саму Юлию Тимошенко, которая говорит, что ее личность не должна стать препятствием", - сказал глава МИД Польши.