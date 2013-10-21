ОДКБ не видит угрозы в ассоциации Украины с Евросоюзом

Москва. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не видит угрозы для государств-членов этого военного блока в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа сказал на пресс-конференции в Москве.

«Для нас выбор Украины - это ее суверенное право, и мы не рассматриваем ассоциацию Украины с Евросоюзом как угрозу для ОДКБ. Этого просто не может быть», - сказал Бордюжа.

Также он не видит проблем в том, что Украина и НАТО тесно сотрудничают.

«С НАТО сотрудничают все государства–члены ОДКБ, и более интенсивно РФ. Сотрудничество с НАТО мы не рассматриваем как угрозу. Мы предлагали и продолжаем предлагать Альянсу сотрудничество», - сказал Бордюжа.

При этом он отметил, что украинские СМИ практически не освещают деятельность ОДКБ.

«Жалко, что нет (освещения). У нас есть потенциал и возможности для совместной деятельности. Причем мы не пытаемся втянуть Украину в ОДКБ. Мы просто говорим, что те риски, с которыми сталкивается Украина, они характерны и для государств-членов организации», - сказал Боржюжа.

По его словам, совместная деятельность пошла бы на пользу всем государствам.

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Генсек ОДКБ отметил, что Украина как внеблоковая страна может сотрудничать с ОДКБ по вопросам борьбы с наркотиками, незаконной миграции, информационного воздействия на общество и информационные сети Украины.

«Достаточно много тем, которые волнуют украинское общество и которые можно решить только совместными действиями. Мы готовы», - подчеркнул он.

***ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. В блок входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Узбекистан 28 июня 2012 года приостановил членство в ОДКБ.