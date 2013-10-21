Совет ЕС сегодня обсудит готовность Украины к подписанию соглашения

Брюссель. Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел обсудит сегодня в Люксембурге выполнение Украиной критериев для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но окончательного решения принято не будет.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, председательствовать на Совете будет Верховный представитель ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности Кэтрин Эштон.

В Люксембурге будет находиться и министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который утром проведет встречу с коллегами из стран, входящих в неформальный клуб "друзей Украины". Преимущественно в его состав входят балтийские страны и соседи Украины в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

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"Будет обсуждаться соответствие критериев, которые были поставлены перед Украиной, - сказал Петер Стано, спикер комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле. - Решение в понедельник приниматься не будет. Оно будет приниматься позже".

"И когда министры иностранных дел решат, что Украина выполнила (все условия - УНИАН), тогда они примут решение относительно подписания... Они учтут все факторы, которые являются важными, включая практические шаги и действия, принимаемые украинской властью, украинскими партнерами с тем, чтобы все критерии были выполнены", - сказал Стано на брифинге в Еврокомиссии.

Как ожидается, окончательное решение относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли будет приниматься министрами иностранных дел 28 стран - членов ЕС 18 ноября.