Лукашенко: ТС может повысить пошлины, если Украина откроет границу для европейских товаров

Минск. Таможенный союз при необходимости может ввести повышенные таможенные пошлины для защиты своего рынка в случае открытия украинской границы для европейских товаров после подписания Соглашения с ЕС о зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями СМИ стран СНГ.

«Мы анализировали, какой ущерб нашим интересам это может нанести. Я не думаю, что это нанесет нам больший ущерб, чем Российской Федерации. Мы, конечно же, будем защищаться, если будем это видеть, вместе, Таможенным союзом, классическим образом. У нас есть единое правило. Мы введем повышенные пошлины по тем или иным товарам, если в этом будет необходимость», - подчеркнул Лукашенко.

При этом он призвал не политизировать этот вопрос.

«Я не сторонник политизации данной темы. Сейчас это вопрос тишины и кабинетной работы. Публичную работу можно на этом закончить. Каждый знает, какова позиция Украины по вступлению в ЕС, что теряем, что не теряем. Надо сейчас спокойно сесть, остыть и определиться, как будем дальше действовать», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что нерешаемых проблем нет.

«Для нас это простая задача – защититься, если вдруг. Хотя практически все мы в Таможенном союзе сегодня – в ВТО, там, где и Украина», - отметил Лукашенко.

По его словам, весь этот комплекс вопросов нужно спокойно оценить и принять соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Виктор Спасский заявил, что после начала функционирования зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом все украинские товары, поставляемые на рынок стран Таможенного союза, будут проверяться на границе.

Россия уже заявила о намерении отменить условия свободной торговли с Украиной для защиты собственного рынка в случае подписания Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.