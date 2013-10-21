Председательство Украины в СНГ не повлияет на евроинтеграционные устремления страны - МИД

Председательство Украины в 2014 году в Содружестве независимых государств не повлияет на евроинтеграционные устремления страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко в интервью журналистам.

"Нет, не повлияет", - подчеркнул он.

Демченко напомнил, что Украина должна была председательствовать в СНГ в прошлом году, но ввиду того, что на 2013 год пришлось председательство в ОБСЕ, Украина "поменялась" с Беларусью: "Вытянуть два таких председательства мы бы не смогли, поэтому мы поменялись с белорусами, они председательствовали в этом году, а мы в следующем".

По словам Демченко, на саммите глав государств СНГ в Минске 25 октября Президент Украины Виктор Янукович будет иметь разговор со своими коллегами относительно приоритетов и направлений председательства в СНГ, которое начнется с 1 января 2014 года.