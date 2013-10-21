Кинах рассказал о дальнейшем торговом сотрудничестве Украины и Чехии

Украина и Чехия намерены углублять торговое сотрудничество и существенно нарастить товарооборот, заявил, комментируя итоги украинско-чешского бизнес-форума, прошедшего сегодня в Киеве, глава Украинского союза промышленником и предпринимателей Анатолий Кинах

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Кинаха, в 2012 году товарооборот между Украиной и Чехией составил 2,8 млрд долл. и нынешняя встреча деловых кругов подтвердила высокую заинтересованность сторон в дальнейшем углублении сотрудничества.

«Около 80 компаний из Чехии и 200 компаний из Украины стали участниками бизнес-форума, проеденного в рамках визита в Украину президента Чехии Милоша Земана. Компании представили практически все сектора экономики», - сказал Кинах.

Он также сообщил, что в ходе форума были подписаны ряд важных соглашений, в частности, соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Украины и Чехии, соглашение о сотрудничестве с чешским Экспортным и Укрэксимбанком, а также Союзом промышленником Чешской Республики и УСПП.

Кинах также сообщил, что 27-28 ноября в Вильнюсе пройдет аналогичный бизнес-форум, но с более широким числом участников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине в рамках визита в страну президента Чехии Милоша Земана, украинско-чешский бизнес-форум.

По данным Госстата, в 2012 году Украина поставила на рынок Чехии товаров на сумму 707 млн долл, что на 16,1% меньше, чем годом ранее. При этом импорт из Чехии в Украину в прошлом году вырос на 5,5% - до 1,246 млрд долл.