Начали действовать новые правила пребывания в Шенгенской зоне

В ЕС вступили новые правила для краткосрочных путешествий в страны Шенгенской зоны для граждан из государств за пределами Евросоюза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Отныне граждане из стран, которые не являются членами Евросоюза, могут находиться в пределах Шенгенского пространства на протяжении 90 дней в любой 180-дневной период.

Понятие «любой» в этом случае означает, что речь идет о «плавающем» 180-дневном периоде. Иными словами, от каждого дня пребывания (дня въезда на территорию Шенгенского пространства или просто дня контроля) нужно будет отчислить 180 дней назад, объяснили в Представительстве ЕС. «Путешественник не будет нарушать правил, если в пределах этого 180-дневного периода он находился в Шенгенском пространстве не более 90 дней», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее это правило предусматривало возможность более длительного пребывания, поскольку турист мог, например, провести в Шенгенской зоне последние 90 дней первого полугодия и первые 90 дней второго полугодия, что в сумме составляло 180 дней.