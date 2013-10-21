Эштон: Вильнюсский саммит откроет "новую главу" в отношениях ЕС со странами-партнерами

Люксембург. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Вильнюсский саммит "Восточного партнерства" должен открыть "новую главу" в отношениях ЕС со странами-партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции после заседания Европейского совета на уровне министров иностранных дел стран ЕС, который не дал окончательного "зеленого света" подписанию Соглашения об ассоциации и соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, Эштон сказала, что все же надеется на "празднование" в Вильнюсе 28-29 ноября.

"Нет сомнений в нашем желании сделать Вильнюсский саммит успешным. И все усилия прилагаются для того, чтобы укрепить отношения со странами "Восточного партнерства» - как индивидуально, так и с группой в целом", - сказала Эштон. "И саммит в Вильнюсе должен открыть новую главу в наших отношениях", - подчеркнула она.

Как ожидается, окончательное решение министры иностранных дел 28 стран - членов ЕС будут принимать относительно готовности Украины к подписанию Соглашения об ассоциации 18 ноября.

"Мы обсудили тот прогресс, который достигла Украина... и то, как наши отношения будут развиваться в Вильнюс и после Вильнюса", - сказала она.

ЕС, среди прочего, требует, чтобы бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко было разрешено выехать на лечение в Германию.

"Мы четко сказали, что должна сделать Украина, чтобы мы в Вильнюсе продвинулись вперед. И здесь целый пакет вопросов. И я провела много разговоров и со спикером парламента, и с министрами с тем, чтобы объяснить, чего мы должны достичь", - сказала Эштон. "Надеюсь, что мы приедем в Вильнюс и сможем отпраздновать...", - добавила она.

Отвечая на вопрос, будет ли достаточно отправить Тимошенко на лечение в Германию, чтобы снять тему выборочного применения правосудия, Эштон сказала, что вопрос здесь не только в проблеме Тимошенко, а в более "широком применении выборочного правосудия в Украине".

"И мы постоянно говорим, какие шаги должны быть предприняты. Но сейчас проходит ряд дискуссий на эту тему", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, докладчики от Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский 21-22 октября находятся в Киеве и Харькове. В Харькове в больнице "Укрзализныци" находится на лечении Тимошенко, приговоренная к 7 годам заключения за нарушения при подписании газовых контрактов с Россией.