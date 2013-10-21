Украина и Нидерланды создадут комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Украина и Нидерланды намерены создать двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, вопрос о создании комиссии обсуждался в ходе встречи Министра экономразвития Украины Игоря Прасолова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерланды в Украине Кейса Кломпенхаувера.

«Важным шагом для развития дальнейшего экономического сотрудничества между нашими странами, мы уверены, станет создание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Такие комиссии создаются на основе двусторонних соглашений. Мы готовы к обсуждению с нидерландской стороной проекта такого документа, который можем передать вашему посольству в ближайшее время», - отметил в ходе беседы Прасолов.

Среди секторов народного хозяйства, которые были бы интересны для Украины по развитию секторального сотрудничества с Нидерландами, министр назвал сферу высоких технологий, освоения космоса, развитие медицины и фармацевтики.

Вместе с тем, по сообщению пресс-службы, Прасолов сказал, что “достижение украинских ученых, несомненно, будут интересны и для их голландских коллег. Также он отметил наличие на украинском рынке труда большого количества высококвалифицированной рабочей силы”.

В свою очередь, посол акцентировал внимание, что Нидерланды уже приступили к предварительной работе по активизации партнерства с Украиной и сотрудничество может развиваться в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, в энергетике, включая и «зеленую» энергетику.

«Мы можем уже начинать работу над теми секторами, которые представляют взаимный интерес, и где наше сотрудничество было бы наиболее эффективным. Мы уже активизировали диалог с голландскими компаниями, чтобы выяснить, какие сектора экономики для них наиболее перспективные и интересные. Эти ответы помогут нам сформировать «повестку дня» для эффективной работы этой двусторонней комиссии. И хотя это все еще очень предварительно, но уже есть определенные идеи. Однозначно, это сельское хозяйство, пищевая промышленность, очень широкий спектр энергетики, включая и «зеленую» энергетику», - отметил Кломпенхаувер.

Посол считает, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом станет важным событием не только для Украины и ЕС, но и послужит мощным импульсом для укрепления двусторонних связей между Украиной и Нидерландами.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 г. Премьер-министр Украины Николай Азаров находился в Нидерландах с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества с представителями правительства и бизнеса этой страны.

По данным Госкомстата по итогам первого полугодия 2013 г. товарооборот между Украиной и Нидерландами составил около 1,5 млрд долл. (с отрицательным для Украины сальдо).