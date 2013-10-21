Три страны ЕС не подпишут соглашение с Украиной без решения вопроса Тимошенко - глава МИД Польши

Люксембург. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Люксембурге, где проходит заседание Европейского Совета на уровне министров иностранных дел, что существует по крайней мере три страны, которые не примут позитивного решения по подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной без решения вопроса заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал в кулуарах встречи министров 28-ми стран ЕС.

Сикорский, который утром присутствовал на встрече "Группы друзей Украины" с участием главы украинской дипломатии Леонида Кожары, заявил: "Во время этих событий (встречи министров ЕС и "друзей Украины" - УНИАН) у меня создалось серьезное впечатление, что шанс успеха "Восточного партнерства" в Вильнюсе есть". "Но я хотел бы предостеречь украинскую власть в отношении голосов нескольких важных членов ЕС, которые говорят о том, что без решения "дела Тимошенко" их страны, скорее всего, позитивного решения не примут", - сказал министр иностранных дел Польши. Этими странами, по его словам, являются Нидерланды, Великобритания и Швеция.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что просто "больничные каникулы" в Германии для Тимошенко, когда ее отпустят на лечение, но без помилования не является решением проблемы.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг заявил, что в подходе ЕС к "делу Тимошенко" речь идет не только конкретно о бывшем главе украинского правительства, а шире о применении выборочного правосудия в Украине.

Ранее планировалось, что министры иностранных дел ЕС дадут добро на подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Украиной уже в Люксембурге, но было решено отложить окончательное принятие этого вопроса до 18 ноября.